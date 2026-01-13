Skoda Peaq komt eraan: de grootste gezinsbeuker voor weinig!

Het volgende Nederlandse succesnummer?

Inmiddels moet je al gewend zijn geraakt aan de nieuwe Tech Deck-designtaal van Skoda. Kennelijk bevalt het de Nederlandse nieuwe-autokoper wel. De Elroq kreeg ook de ontwerprichting van het Tech Deck en werd de bestverkochte auto van Nederland in 2025.

Waarom ben ik nu ineens zo gefixeerd op de nieuwe ontwerprichting van Skoda? Nou, de designtaal begon met de Skoda Vision 7S. De concept-SUV met plek voor zeven personen werd begin 2022 getoond. Dit was de eerste keer dat we Tech Deck zagen. Hierna bleef het akelig stil rond de zevenzitter. Tot nu!

Skoda Vision 7S gaat in productie

Skoda deelt vandaag het heugelijke nieuws: er komt een productieversie van de grootste auto van het Tsjechische VAG-merk. Sterker nog, de nieuwe SUV moet het nieuwe topmodel van Skoda worden. De makers delen ook alvast de naam van het aanstaande vlaggenschip: de Skoda Peaq. Tja, die ‘hippe’ namen die eindigen op een ‘q’ blijven wennen.

Buiten de naam en de lanceringsperiode (ergens in de zomer van 2026) is de informatie schaars. Natuurlijk zal de grote SUV doordrenkt zijn met Simply Clever-oplossingen (zoals een middentunnel waar je een babystoeltje op kunt bevestigen) en is ie gericht op gezinnen. In een introductievideo zien we wat shots van de auto. Ook zien we dat de camerabuitenspiegels aanwezig zijn. Oei.

Waar we wel op hopen bij de Skoda Peaq zijn de zelfmoorddeuren achter van de Vision 7S. Ook de 22-inch velgen, bumpers gemaakt van oude autobanden en een geinig groen kleurtje mogen van ons blijven.

Specificaties?

Ondanks het gebrek aan productieplannen kreeg de Vision 7S wel geloofwaardige batterij-informatie. Een 89 kWh groot accupakket zorgt voor een rijbereik van 600 kilometer. Opladen zou met 200 kW moeten kunnen. Het vermogen van de elektro-aandrijflijn werd niet gecommuniceerd.

Het zal nog wel een paar maanden duren voordat we meer gaan zien en horen van de Skoda Peaq. Voor prijzen is het uiteraard ook nog te vroeg, maar Skoda kennende moet de prijs meevallen. In de tussentijd vragen we ons af of dit het startschot is voor de terugkeer van de Volkswagen Sharan en Seat Alhambra.