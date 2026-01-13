Plottwist: Kia bouwt weer een stationwagon met verbrandingsmotor voor Nederland!

Kia, wat doet u nu?
Terwijl de rest van de autowereld zich stort op SUV’s, stekkers en vervelende touchscreens, presenteert Kia doodleuk een nieuwe handgepookte stationwagon met benzinemotor. Huh?
De wagen in kwestie is de Kia K4 Sportswagon: zeg maar het ietwat meer praktische broertje van de K4-hatchback die vorig jaar werd onthuld. Met zijn lengte van 4,695 meter wurmt hij zich vriendelijk tussen de compacte hatchbacks en de grotere D-segment sedans in. Hij is net iets korter dan een Skoda Octavia Estate.
De stationwagon zoals een stationwagon bedoeld is
Gelukkig is de station een flinke 265 millimeter langer dan de K4-hatchback en dat zie je natuurlijk terug in de bagageruimte. Met 604 liter achterin is dit zeker geen kattenpis. Het is 166 liter meer dan bij de hatchback-versie. Ook zonder jaren ’90 vervaardigde Tetris-skills moet je de bagageruimte kunnen vullen. Een elektrisch achterklepje is standaard op de estate, terwijl de hatchback het met een handmatig klepje moet doen. Het verschil moet er wezen.
Binnenin geen gekke fratsen of verrassingen, en dat is juist wel fijn. Twee 12,3-inch schermen domineren het dashboard voor instrumenten en infotainment. Uiteraard krijg je draadloze Apple CarPlay en Android Auto, want het is 2026 en kabels zijn ouderwets.
Benzineplezier met een vleugje 2026
Qua motoren doet Kia niet te gek en houden ze het lekker klassiek. De basis is een mild-hybride 1.0 naaimachine (driecilinder) met 115 enthousiaste paarden, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak in de instapversie. Wie schakelen niet in 2026 vindt passen, kan kiezen voor een automaat met zeven verzetjes. Ben je wat meer Verstappen, dan is er ook een 1.6 vierpitter met 147 of zelfs 177 pk, altijd met automaat. Later volgt ook nog een full hybrid, voor wie echt met de tijd mee gaat.
Dussss, de Kia K4 Sportswagon is een stationwagon zoals we ze bijna vergeten waren: geen SUV-achtige fratsen, geen stekkerstress, maar gewoon weer veel ruimte, benzine en een sportief pookje.
De Kia K4 Sportswagon in Nederland
Kia speelt in op de eeuwenoude voorliefde van Hollanders voor de stationwagon. Natuurlijk komt de K4 Sportwagon ook naar ons landje. Echter krijgen wij ”een selectie” van de verschillende aandrijflijnen. De introductie is in juni dit jaar. Dan is de K4 Sportswagon alleen leverbaar als mild-hybride driepitter met 115 pk. Ergens in december volgt de full-hybrid. De viercilinder slaat ons laat voorlopig dus even over. De Nederlandse prijzen blijven nog even geheim.
Reacties
V8Vantage zegt
Ziet er goed uit!
Richmond zegt
Is dit de opvolger van de Ceed dan?
Bas Leesberg zegt
Bingo!
smoked zegt
Kia is compleet de weg kwijt met designen…
PunicaOase zegt
Vind je? Ik zie juist een herkenbare designtaal over alle (nieuwe) modellen.. Dat jij het misschien niet mooi vindt is wat anders ;-)
jaso013 zegt
3 cilinder 115 pk…. De reden waarom ik mijn vorige ceed heb weggedaan en voor de 1.5 met 160 pk ben gegaan. Verder wel een knappe auto!
Johanneke zegt
Jammer dat de 1.6 geen handbak krijgt. Maar, fijn dat Kia naast de zeecontainers nog niet vergeten is dat een station gewoon top is. De voordelen ten opzichte van hoge auto’s zijn enorm. Minder complexe ophanging die minder te voorduren krijgt, sneller, zuiniger, minder bodyroll, beter zicht rondom de auto (minder dooie hoeken).
De uitgaande Cee’d was ook gewoon een goede auto in het C segment.
tjorque zegt
Maak dit ook eventjes elektrisch a.u.b…
martinus.tussengas zegt
1.6 met hadbak en zonder ‘gedraaide’ velgen zou mijn voorkeur zijn. Maar eerlijk is eerlijk, geslaagde auto!
Joris24 zegt
Fijn dat er ook gewoon soms nog een station gebouwd wordt, en niet alles zo’n opgehoogde blob is. Qua design moet het je ding zijn, maar als opvolger voor een andere station is de spoeling wel wat dun. Hopen voor Kia dat er voldoende animo voor is. En kostda?
Maar “geen stekkerstress”, ik vraag me af hoe groot de brandstoftank in dit ding is. Heb ooit een 1.0 3pitter automaat gereden in de lease, ding had een 35 liter tank, stond elke 400 km aan de pomp omdat het ding gewoon flink zoop (ik reed wel wat door).
audirs3 zegt
115pk 3 cylinder… Je moet wel een enorme EV hater zijn om dan dit te gaan verkiezen boven bijvoorbeeld een EV6 met 230pk RWD. Waarschijnlijk zullen de prijzen met BPM niet eens zo ver uit elkaar liggen. En als “caravan trekker” heb je ook niks aan die 115pk.
jaso013 zegt
Precies dit. Maar mogelijk volgt er nog wel meer motorisering….