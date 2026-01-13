Plottwist: Kia bouwt weer een stationwagon met verbrandingsmotor voor Nederland!

Kia, wat doet u nu?

Terwijl de rest van de autowereld zich stort op SUV’s, stekkers en vervelende touchscreens, presenteert Kia doodleuk een nieuwe handgepookte stationwagon met benzinemotor. Huh?

De wagen in kwestie is de Kia K4 Sportswagon: zeg maar het ietwat meer praktische broertje van de K4-hatchback die vorig jaar werd onthuld. Met zijn lengte van 4,695 meter wurmt hij zich vriendelijk tussen de compacte hatchbacks en de grotere D-segment sedans in. Hij is net iets korter dan een Skoda Octavia Estate.

De stationwagon zoals een stationwagon bedoeld is

Gelukkig is de station een flinke 265 millimeter langer dan de K4-hatchback en dat zie je natuurlijk terug in de bagageruimte. Met 604 liter achterin is dit zeker geen kattenpis. Het is 166 liter meer dan bij de hatchback-versie. Ook zonder jaren ’90 vervaardigde Tetris-skills moet je de bagageruimte kunnen vullen. Een elektrisch achterklepje is standaard op de estate, terwijl de hatchback het met een handmatig klepje moet doen. Het verschil moet er wezen.

Binnenin geen gekke fratsen of verrassingen, en dat is juist wel fijn. Twee 12,3-inch schermen domineren het dashboard voor instrumenten en infotainment. Uiteraard krijg je draadloze Apple CarPlay en Android Auto, want het is 2026 en kabels zijn ouderwets.

Benzineplezier met een vleugje 2026

Qua motoren doet Kia niet te gek en houden ze het lekker klassiek. De basis is een mild-hybride 1.0 naaimachine (driecilinder) met 115 enthousiaste paarden, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak in de instapversie. Wie schakelen niet in 2026 vindt passen, kan kiezen voor een automaat met zeven verzetjes. Ben je wat meer Verstappen, dan is er ook een 1.6 vierpitter met 147 of zelfs 177 pk, altijd met automaat. Later volgt ook nog een full hybrid, voor wie echt met de tijd mee gaat.

Dussss, de Kia K4 Sportswagon is een stationwagon zoals we ze bijna vergeten waren: geen SUV-achtige fratsen, geen stekkerstress, maar gewoon weer veel ruimte, benzine en een sportief pookje.

De Kia K4 Sportswagon in Nederland

Kia speelt in op de eeuwenoude voorliefde van Hollanders voor de stationwagon. Natuurlijk komt de K4 Sportwagon ook naar ons landje. Echter krijgen wij ”een selectie” van de verschillende aandrijflijnen. De introductie is in juni dit jaar. Dan is de K4 Sportswagon alleen leverbaar als mild-hybride driepitter met 115 pk. Ergens in december volgt de full-hybrid. De viercilinder slaat ons laat voorlopig dus even over. De Nederlandse prijzen blijven nog even geheim.