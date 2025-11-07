Amerikanen: elektrisch rijden doen we wel op de kermis!

Niemand koopt de elektrische Ford F-150 Lightning, dus waarom zou Ford hem nog bouwen? Dit zeggen ze zelf…

Even graven in ons geheugen, toen de “smartphone die die 4.500 kilo kan trekken” door Ford werd geïntroduceerd, omschreef het merk het model als een moderne T-Ford. Niet omdat de auto daar op leek, maar omdat de volledig elektrische versie van de F-150 pick-up als net zo belangrijk werd gezien door het merk.

We spoelen door naar 2025 en wat blijkt? Toch niet… Wat is namelijk het geval? Het merk lijdt verlies op de elektrische F-150 want niemand koopt ‘m.

Geen vraag naar elektrische F-150 pick-up

Er is simpelweg geen vraag naar de elektrische F-150 pick-up. De Amerikanen moeten hem niet en in Europa is de auto alleen in Noorwegen en Zwitserland mondjesmaat regulier verkocht. Je vindt de auto wel via de grijze import, maar dat zijn verwaarloosbare aantallen.

Op zich niet gek, want de auto is primair bedoeld voor de VS, maar – ook niet gek – de Amerikanen hebben gewoon liever een 5.0 liter V8 onder de kap, of als het echt niet anders kan een EcoBoost-variant. Elektrisch rijden doen de Amerikanen liever op de kermis…?

Productie Ford F-150 Lightning ligt stil

Op dit moment ligt de productie van de elektrische pick-up al een maand stil. In eerste instantie vanwege een aluminiumtekort, zo lezen we in de Wallstreet Journal, maar nu dat is opgelost, denkt Ford heel diep na of het de productie überhaupt weer moet opstarten.

De verkopen zijn – na het einde van de belastingvoordelen voor elektrische auto’s die de Trump-regering recent heeft afgeschaft – dramatisch. En waarom zou je aan een dood paard blijven trekken? Concurrent Stellantis zag het ook gebeuren en heeft de elektrische variant van de RAM pick-up truck voorlopig in de ijskast gezet.

Overproductie

Ford kan er 12.500 stuks per maand bouwen in zijn fabriek, maar in oktober werden er in de Verenigde Staten slechts 1.500 exemplaren verkocht. Laten we zeggen dat de productiefaciliteiten niet helemaal matchen met de vraag.

Ook General Motors loopt leeg op zijn elektrische concurrent, de Chevrolet Silverado. Daar werden in oktober nog 1.800 stuks van verkocht, maar de fabriek van GM ligt eveneens stil tot minimaal 24 november.

Kortom: niet alleen jullie kopen geen elektrische auto’s, ook de Yankees laten zich niet dwingen. Ford heeft verkeerd gegokt en dat zou zo maar eens het einde van de productie van de elektrische F-150 kunnen betekenen. Niet van de verkoop, want ze hebben nog wel een voorraadmodelletje voor je… Zo gaan ze het inderdaad wel verliezen van de Chinezen…