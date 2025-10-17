Video: Schoolbus beukt auto omver

Aan de kant. De kinderen moeten naar school.
Een auto op de verkeerde weghelft krijgt te maken met een kei gele schoolbus. Bam!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
Jaaaag zegt
Rare omschrijving, de buschauffeur kon niets aan deze botsing doen.