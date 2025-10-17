Autoblog.nl

Video: Schoolbus beukt auto omver

1 Reactie

Aan de kant. De kinderen moeten naar school.

Een auto op de verkeerde weghelft krijgt te maken met een kei gele schoolbus. Bam!

