Mercedes CLA-instapper komt naar Nederland! Dit is de prijs

De elektrische CLA 200 zit in de Nederlandse configurator!
Net voordat BMW een grote metamorfose doormaakte, pakte Mercedes zijn kans om de nieuwe EV-strategie te showen met de nieuwe CLA. De receptie was positief: de CLA is duidelijk een Merc en kan ook nog eens geweldige specificaties overleggen. Ook na de rijtest zijn we overwegend positief over de kleinste Mercedes van dit moment.
Wat we nog misten, was een betaalbaarder instapmodel. Daarover komt Mercedes nu met goed nieuws. Het basismodel, de CLA 200 Business Edition, gaat in de verkoop! Het merk spreekt nu alleen nog over de CLA 200 Sedan, wat erop duidt dat er voorlopig geen instap-Shooting Brake in de verkoop gaat.
Specificaties van de CLA-instapper
De goedkopere nieuwe CLA krijgt één elektromotor die zijn vermogen naar de achterwielen stuurt. Het vermogen is 224 pk en het koppel 335 Nm. Voor de beeldvorming: de 250 heeft 272 pk en de 350 heeft 354 pk. Binnen 7,5 seconden zit je aan de 100 km/u in de goedkoopste CLA en de topsnelheid is 210 km/u.
In de vloer ligt een 58-kWh batterij. Daar haalt de CLA 540 kilometer aan rijbereik uit. Opladen kan vervolgens met maximaal 200 kW. Wanneer je dat doet kun je in 20 minuten van 10 naar 80 procent opladen. Hang je hem thuis aan de 11 kW AC-lader dan duurt het 6,5 uur voordat de batterij van helemaal leeg naar helemaal vol is.
Anders dan bij andere EV’s – *kuch Model Y Standard * kuch – blijft het uiterlijk van de CLA overeind. Er zit nog steeds standaard een groot panoramadak op, net als de verlichte grille en gedeeltelijk verlichte Mercedes-ster. De led-koplampen van de duurdere versies komen ook gewoon mee.
De standaard velgen zien er wel wat goedkoop uit, dus ik zou een paar honderd euro bijleggen om die te omzeilen. Aan de binnenkant heb je ook gewoon comfortstoelen met stoelverwarming, MBUX-navigatie en een stuur met lederen bekleding.
De Nederlandse prijs van de instap-CLA
Een van de punten waarom je hier terecht bent gekomen, heb ik nog niet aangestipt: wat gaat ‘ie kosten dan? De Mercedes CLA 200 Business Edition staat in de Nederlandse configurator te koop voor tenminste € 48.089. Daarmee is het niet de goedkoopste nieuwe CLA. Dat is de instapper van de hybride versie. Het model heet de CLA 180 Business Solution en kost tenminste € 47.580.
Je kunt de elektrische CLA ook bestellen als 200 Business Solution Luxury. Daarbij krijg je 18-inch velgen en wat aanpassingen aan het interieur. Je betaalt er minimaal € 51.114 voor. Erboven zit de 250+ die voor minimaal € 53.534 gaat en de 350 4Matic AMG. Die laatste kost tenminste € 65.150. Wat denk jij: gaat de instapper nóg hogere ogen gooien dan zijn betere en duurdere grote broer?
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 20 oktober 2025. Later is de informatie over de Nederlandse prijs toegevoegd en is het artikel opnieuw gepubliceerd op 7 november 2025.
Johanneke zegt
Serieus 540 wltp met een 58kwh accu? Wat voor donkere magie is Mercedes aan het toepassen? Das zuiniger dan een model 3, en die is al bijzonder gestroomlijnd.
mattr zegt
Behoorlijk zuinig idd. De Tesla Model 3 is inmiddels 8 jaar oud en daarmee behoorlijk op leeftijd/verouderd.
ty5550 zegt
20 minuutjes om van 10-80% soc te gaan is eigelijk nog extreem snel ondanks de max 200 kw piek, sneller dan quasi alle concurrenten. In combinatie met 500 km “theoretisch” rijbereik zou je nog steeds uitstekend uit de voeten moeten kunnen voor lange afstandsreizen.
mashell zegt
Twintig minuten van 10 naar 80 is niet heel snel, dat is gewoon standaard voor een courante elektrische auto. Dat doen de Koreanen en de Chinezen ook.
Het zijn prima bruikbare waardes inderdaad maar niet heel goed.
verdebosco zegt
Vrij strakke prijs. Moet ook wel bijna zonder BPM. Nederlandse BTW is hoger dan de Duitse, dus dat zal een prijsverschil geven.
PunicaOase zegt
Zag dit weekend de nieuwe CLA ergens geparkeerd staan. Viel me behoorlijk tegen: hij oogt ‘ielig’ en het design lijkt ook nog wel erg op dat van de vorige CLA, waardoor hij niet erg nieuw oogt, meer een faceliftje..