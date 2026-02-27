Deze hete optie tovert je EV om in de perfecte vakantieauto

Tijdelijk meer actieradius? Kan gewoon!

Wanneer komt het grote eureka-moment in de EV-transitie? We lijken er steeds dichterbij te zitten met de solid-state batterijen, alhoewel die nu weer worden ingehaald door de oude vertrouwde lithium-ion accu’s. Er wordt nog altijd druk gezocht naar anderen eieren van Columbus om de EV zo aantrekkelijk te maken dat je er niet meer omheen kunt. Denk aan een zoutbatterij of de innovatie waar we het nu over gaan hebben: een afneembare range-extender.

Voor dit idee moeten we, je raadt het misschien al, naar China. Daar heeft een bedrijfje genaamd Hunan Tianyan de op- en afschroefbare range-extender ontwikkeld. De onderneming ken je vast niet, maar het moederbedrijf Changan kun je wel kennen. Dit concern werkt ook aan de eerder genoemde zoutbatterij.

Het idee

De makers noemen het nieuwe product een afneembare stroomturbinegenerator. Het motortje werkt als volgt. Lucht wordt van buiten aangezogen, comprimeert, samen met een brandstof verhit in een verbrandingskamer en de resulterende hete gassen laten continu een turbineblad (rotor) draaien.

Klinkt als een verbrandingsmotor, maar er zit een afwijking in. Waar een benzinemotor werkt met een cyclus en verschillende slagen zorgt deze generator voor continue verbranding. Dit systeem wordt al in een groter formaat gebruikt bij energiecentrales.

Hierboven zie je de stroomturbinegenerator van het Chinese bedrijf. Zoals je ziet, zorgen de hete gassen voor hoge temperatuur. Vandaar de ‘hete optie’. Uiteindelijk moet de stroomgenerator zorgen voor, inderdaad, stroom! Welke brandstof hij hiervoor gebruikt en waar het tankje precies zit, komen we niet te weten.

Nee, de makers hebben het liever over de compacte structuur, hoge vermogensdichtheid en aanpasbaarheid aan verschillende brandstoffen. Het eindresultaat is hetzelfde als bij een range-extender: meer actieradius. ”Dit systeem zal naar verwachting de afhankelijkheid van het voertuig van de batterijcapaciteit en -kosten aanzienlijk verminderen.”

De USP van deze generator

Allemaal leuk en aardig, zo’n hulpmotortje, maar het grote verkoopargument voor dit type generator zit hem in zijn toepassing. Dit exacte motortje kun je op en van de elektrische auto halen. Waarom wil je dit? Stel, je woont in de stad. De meeste kilometers daar kun je helemaal elektrisch rijden zonder range-extender zodat je auto minder zwaar is en dus verder komt op een volle accu.

Ga je vervolgens een keer naar Zuid-Frankrijk of op wintersportvakantie? Dan schroef je de generator onder je EV en heb je minder laadstops voordat je op de vakantiebestemming bent. Leuk bedacht van ze, maar of het in de praktijk gaat werken moet nog blijken. We zouden het graag eens uittesten met een ritje naar, laten we zeggen, Milaan?

Bron: Hunan Tianyan, via Carnewschina