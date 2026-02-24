Autoblog.nl

Video: BMW M3 Touring drift de bosjes in

Auteur: , gepost om Reageer

Volgende keer gewoon vierwielaandrijving aan laten staan.

Met de BMW M3 Touring kun je M xDrive uitschakelen, waardoor je 510 pk op de achterwielen krijgt. Niet iedereen kan daarmee overweg..

Bekijk ook deze video: Keiharde achtervolging door Parijs

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken