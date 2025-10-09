Eerste elektrische Ferrari komt eraan en krijgt absurde topsnelheid!

Het einde der tijden of een gloednieuw begin?

”Ik verkoop geen auto’s, ik verkoop motoren”, is een van de vele beroemde quotes van Enzo Ferrari. De oprichter van het bekendste automerk ter wereld specificeerde daar niet bij om wat voor motoren het ging. Na lang speculeren en bespioneren is het nu eindelijk zo ver. Ferrari presenteert haar eerste elektrische auto. Of ja, de basis ervan.

Ferrari deelt beelden van losse onderdelen, maar geeft ook de specs van de eerste EV prijs tijdens het Capital Markets Day-evenement. Zeg maar een aandeelhoudersvergadering maar dan waar iedereen bij mag zijn. Ferrari-voorzitter John Elkann vertelt over de EV. Hij belooft een ”unieke ervaring achter het stuur” dat zorgt voor ”een nieuw soort rijplezier”. De eerste elektrische Ferrari is volgens hem ”het bewijs voor Ferrari’s wil om vooruit te gaan”.

Ferrari Elettrica

De eerste Ferrari EV krijgt de naam ‘Elettrica’. Geen moeilijke links met een paard uit het verleden of een dorp in Italië, maar gewoon een samenvatting van de auto: de Ferrari Elektrisch. De makers beloven korte overhangen, een extreem korte wielbasis (2.960 mm, ongeveer net zo groot als de 612 Scaglietti) en een rijpositie dicht bij de vooras. We krijgen de auto nog niet te zien, maar je moet een Berlinetta-model met middenmotor inbeelden. Dat is waar de EV volgens Ferrari op lijkt.

Specificaties hebben we gelukkig wel. De eerste elektrische Ferrari krijgt vier synchrone permanente-magneet-elektromotoren: twee op de vooras en twee op de achteras. Samen zorgen ze voor meer dan 1.000 pk. Het merendeel van het vermogen (844 pk) komt gelukkig van de krachtbronnen op de achteras.

Het resultaat? Een 0-100-tijd van 2,5 seconden. Dat is in de EV-wereld geen geweldige prestatie. Er zijn Tesla’s en Lucids die sneller naar de 100 gaan. Wat dan weer wel indrukwekkend is, is de topsnelheid. De Elettrica haalt maar liefst 310 km/u. Da’s voor een EV erg indrukwekkend. Doe je het wat rustiger aan, dan haal je meer dan 530 kilometer aan actieradius uit het batterijpakket.

De batterij en het gewicht

Over die batterij gesproken: de accu is in de bodemplaat geïntegreerd. Daardoor is het zwaartepunt 80 millimeter dichterbij de grond dan bij een gelijkwaardige benzineauto. De batterij heeft een capaciteit van 122 kWh! Dat brengt natuurlijk ook een boel gewicht met zich mee. In totaal weegt de Ferrari Elettrica zo’n 2.300 kilo. Daarmee is hij 300 kilo zwaarder dan de Purosangue. Oef.

In al dat gewicht zit wel een boel technologie. Zo is de vermogensdichtheid 195 wH per kilo en de celdichtheid 305 wH per kilo. Weet je dat ook weer. Wat je misschien meer zegt, is de maximale spanning van 880 volt. Nee, nog niks? Opladen kan met maximaal 350 kW. Dat is erg goed, maar er zijn ook al EV’s waarmee je met 400 kW kunt opladen.

Het geluid van de elektrische Ferrari

Puristen kunnen opgelucht ademhalen. Ja, de Ferrari Elettrica maakt een geluidje, maar gaat geen platte V12 of andere verbrandingsmotor nabootsen. Ferrari voegt een sensor toe aan de motoren op de achteras die het mechanische geluid uit de e-motoren vangt. Via een versterker gaat het de buitenwereld in. Ferrari vergelijkt het met een elektrische gitaar: ”Het geluid wordt niet op natuurlijke wijze versterkt door de body van de gitaar zelf, maar door een versterker.”

Wat hoor je dan? ”Het resultaat is een authentieke stem, uniek voor de elektromotor, die echter alleen hoorbaar is wanneer dat functioneel nuttig is, feedback geeft aan de bestuurder en het gevoel van dynamische respons versterkt”, volgens Ferrari.

Wanneer krijgen we de elektrische Ferrari te zien?

De onthulling van de nieuwe elektrische Ferrari gaat begin 2026 verder. Eerst krijgen we wat interieurschetsen te zien. Nog wat later maar nog wel in het voorjaar van 2026 is de wereldpremière en krijgen we de Ferrari EV in vol ornaat te zien. Waarschijnlijk krijgen we dan ook de richtprijs te horen van de eerste elektrische Ferrari.

Ferrari past EV-plannen aan!

Nu dat er een elektrische Ferrari is aangekondigd wil dat niet zeggen dat Ferrari een EV-merk wordt. Integendeel! Ferrari had eerder het doel in 2030 een EV-aandeel te hebben van 40 procent. De overige 60 procent van de nieuwe modellen zou voor 40 procent bestaan uit hybrides en 20 procent uit benzineauto’s. Dat doel is helemaal omgedraaid.

Ferrari gaat nog steeds voor een 40-40-20-strategie, maar dan met 40 procent benzineauto’s, 40 procent hybrides en 20 procent EV’s. Dat komt doordat de hele strategie van Ferrari is veranderd. Ferrari-CEO Benedetto Vigna vertelt over de nieuwe tactiek. Het idee is om meer modellen uit te brengen in lage bouwaantallen in plaats van minder modellen in grote aantallen.

Vigna waarschuwt wel: ”Het is nu 2025, we zien over vijf jaar wel hoe het echt gaat zijn, maar de klant staat centraal. Nu wil een deel van de klanten geen EV, andere klanten willen er wel een en andere potentiële klanten willen pas Ferrari-klant worden als er een EV is.” Oftewel, Ferrari moet wel een EV bouwen voor de klanten die er wel een willen en om nieuwe kopers binnen te halen.