Video - BMW M3 en M4 Competition driften door haven - Autoblog.nl

Hoewel de neus niet iedereens smaak is, moet dit filmpje dat wel zijn. Met een BMW M3 en M4 driften door een haven.

’s Avonds opgenomen, nogal wat nevel en regen, veel droneshots van bovenaf. Je krijgt bij het zien van onderstaand filmpje bijna het idee alsof BMW iets wil verstoppen. De neus van de twee auto’s, misschien? Dat zou zomaar eens kunnen, want het gaat hier om de nieuwste BMW M3 en M4. Beide auto’s zijn afgereden naar wat BMW ‘M-stad’ noemt, maar eigenlijk de haven van Koper, Slovenië is.

In de clip zien we twee BMW’s, een donkergroene BMW M3 en een lichtgroene BMW M4 Competition. Kleuren die deze schrijver niet per se zou kiezen, maar die BMW om de een of andere reden ineens graag wil promoten. Achter het stuur van de coupé zit Markus Flasch, CEO van BMW M, in de M3 zit Ede Weihretter die volgens Google rijinstructeur is bij de Beierse autobouwer.

De M4 rijdt uit een zeecontainer het havengebied op. Ineens springen de koplampen van de sedan aan en sprint de coupé richting de sedan. De twee auto’s rijden richting een wat meer open terrein. Daar komt de coupé middels een spin naast de M3 te staan.

Dit blijkt het startschot te zijn voor een race, waarin de twee mannen proberen te zien welke auto het snelst is. En welke auto het beste drift, kennelijk. In de clip zien we het driftsterrensysteem voorbijkomen, waarin de auto met maximaal vijf sterren aangeeft hoe goed – of ruk – je laatste drift was. Volgens Flasch is de M4 sneller, waarop Weihretter antwoordt dat de M3 leuker is. Belangrijk om te weten, mocht je ooit willen weten met welke BMW je het beste kan driften bij een haven.