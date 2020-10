Vlaanderen gaat vervuilende auto's extra belasten - Autoblog.nl

Wie op zoek is naar een vervuilende auto in Vlaanderen kan beter even haasten, dergelijke auto’s worden daar namelijk een stukje duurder.

Waar we in Nederland sinds 1 juli de bpm-aanschafbelasting baseren op de WLTP, duurt de overstap van NEDC bij onze zuiderburen enkele maanden langer. Zes maanden, om precies te zijn. Want per 1 januari wordt ook in België de aanschafbelasting – Belasting op Inverkeerstelling – op basis van de WLTP-testcyclus berekend. En ook daar gaat dat voor sommige weggebruikers gunstig zijn, maar voor sommigen ook niet.

Volgens HLN is het goed nieuws voor de meeste autobezitters. Voor 71 procent gaat het tarief namelijk dalen. De best verkochte auto van Vlaanderen, de Renault Clio, gaat bijvoorbeeld van 303 euro naar 203 euro. Andere voorbeelden zijn een Opel Corsa (532 euro naar 389 euro) en een Volkswagen Polo (257 euro naar 191 euro). Enigszins opvallend; de SUV Hyundai Tucson gaat van 1299 euro naar 1084 euro.

Bij vervuilende auto’s, zoals sportwagens en veel SUV’s, gaat de BIV in Vlaanderen wel harder stijgen. Voorbeelden zijn een Mercedes GLC die 447 euro duurder wordt, of een BMW X3 die zelfs 794 euro meer gaat kosten, schrijft De Tijd. De gemiddelde stijging bedraagt 348 euro, de gemiddelde daling is 144 euro. Volgens de Vlaamse overheid gaat de overstap naar WLTP budgetneutraal voor de Vlaamse schatkist. Laat de Belgische equivalenten van de BOVAG en de RAI Vereniging het maar niet horen…

De jaarlijkse verkeersbelasting op nieuwe auto’s verschuift door dit WLTP-verhaal ook. In de meeste gevallen scheelt het echter maar enkele euro’s. Wel opvallend is dat er voor tweedehandsauto’s niks verandert. Je kocht een auto immers op basis van de restwaarde van een voertuig. Als er dan schommelingen plaatsvinden bij de verkeersbelasting, dan kan dat gevolgen hebben voor de restwaarde, is het idee.

Dat is vooral van belang voor eigenaars van plug-inhybrides en CNG-auto’s. De belastingvoordelen hierop komen namelijk te vervallen. Volgend jaar worden deze auto’s dan ook net als een benzine- en dieselauto belast op basis van de WLTP-cijfers. Elektrische auto’s blijven wel vrijgesteld van de genoemde belastingen.