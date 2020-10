Hier, een elektrische MG die wél leuk is - Autoblog.nl

Of je het nou leuk vindt of niet, deze elektrische MG zou de naam waardig zijn. Als hij hem kreeg.

Kent u ze nog, MG? Als je ook maar iets weet van Britse klassiekers, heb je er vast wel eens van gehoord. Al sinds de vroege dagen van de automobiel (opgericht in de jaren ’20) bouwden zij auto’s, denk aan de MG TA Midget uit de jaren ’30. Net zoals vele merken zijn ze daarna lichte sportautootjes gaan bouwen, zoals de MG A uit de jaren ’60. In de late jaren ’90 en vroege jaren ’00 leenden ze hun merk aan sportieve uitvoeringen van Rovers van destijds. Helaas was dat laatste waar MG hun Waterloo vond in 2005.

Doorstart…?

Maar we mogen in vreugde de nieuwe wereld in, want je kan heden ten dage weer een MG kopen! Dus kom maar door met een leuke sportwagen voor weinig…. welke elektrische SUV?

U ziet het, de merkrechten voor MG zijn in Chinese handen terecht gekomen. Het eerste wapenfeit wat Nederland bereikt is de ZS EV, bovenstaande elektrisch aangedreven compacte crossover. Over de auto zelf moet je je eigen oordeel maar vellen, maar de dagen dat MG staat voor sportiviteit en lichtgewicht lol, die zijn achter de rug.

Zoals het hoort

Dat kan anders. Een Engels bedrijf genaamd RBW EV Cars doet iets wat we vaker zien. Noem het een restomod, noem het heiligschennis, het idee is simpel: ze pakten misschien wel de meest iconische MG ooit, de MGB Roadster, en voorzagen hem van een elektrische aandrijflijn.









Onderscheid

Er zijn een paar kleine dingetjes die je voor lief moet nemen, zoals de (in mijn optiek) iets te grote velgen. En natuurlijk het geluid van een viercilinder of V8 die de MGB had. Anglofielen zullen merken dat de auto een kenteken met het getal 69 heeft, wat betekent dat hij in 2019 is geregistreerd. En ten slotte: waarschijnlijk om een juridische strijd met de Chinezen te voorkomen, werd het logo van RBW gebruikt in plaats van een MG-logo.

Als jij dat MG-logo, zwarte kentekenplaten, die velgen en waarschijnlijk in de laatste plaats dat motorgeluid kan missen, dan is de RBW Roadster een elektrische MG zoals het hoort.

Specificaties

Het nadeel van dit soort conversies is meestal de prijs. Dat ligt hier niet anders: RBW wil zo’n 90.000 pond (net geen 100.000 euro) vangen voor de elektrische MG. Wat krijg je daarvoor terug? Uiteraard een li-ion batterijpakket, de grootte in kWh wordt niet vermeld. Wel dat je er in theorie 160 mijlen (260 km) ver mee kunt komen, om het gewicht nog een beetje ‘sportief Brits’ te houden. Mocht je echt een lange toer willen maken met de RBW Roadster, dan kun je een extra accupakket bestellen waarmee je bereik omhoog gaat naar 200 mijlen (320 km). De accu’s zijn niet onder de vloer te vinden, maar zowel voorin als achterin geplaatst. Dit helpt met een 50/50 gewichtsverdeling.

De motoren leveren 70 kW (95 pk) wat dan weer een beetje tegenvalt. Ook het laden valt tegen, dat gaat volgens RBW zo’n acht uur duren met een 3 kW-lader. De elektrische MG Roadster kan van 0 naar 60 mijlen per uur sprinten in 9 seconden en kan 80 mijl per uur als topsnelheid (130 km/u). Het klinkt allemaal niet fantastisch. Wel krijg je veertien kleuropties, zes velgopties en kun je kiezen of je een hardtop- of softtop wil. Het interieur is een mooie verzameling tweekleurig leer en het karakteristieke houten stuurwiel. Ook krijg je een mooi setje hedendaagse techniek in het infotainmentsysteem. Dat is echter wel een unit die er later ingeplakt is, het ziet er niet echt uniform uit met de rest van het interieur.

Zoals gezegd ben je dus bijna 100.000 euro kwijt voor deze elektrische MG die stiekem geen MG is. RBW wil 30 exemplaren bouwen.