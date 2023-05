Kia gaat ook opties aanbieden als abonnement

Kia gaat geld vragen voor opties inparkeren, games, video’s en lampjes.

W hebben BMW een zware tijd gegeven. De Beierse fabrikant had het plan om opties aan te gaan bieden als abonnement. Wil je stoelverwarming? Voor een paar euro’s per maand zetten ze het verwarmingselement voor je aan. Stop je met betalen, stopt de stoelverwarming. Natuurlijk, je kan het probleem oplossen door een broek aan te trekken, maar dan wordt dit artikel zo kort.

Maar laten we eerlijk zijn: BMW is écht niet de enige. Wil jij bijzondere effecten op de achterlichten van je Audi e-tron? Kun je achteraf gewoon bestellen. En ook bij Mercedes-Benz zijn ze aan het kijken welke opties je kan aanbieden als abonnement. Nu is er nog een fabrikant die zich in dat illustere rijtje positioneert: Kia!

Updates en opties voor de Kia EV9

Dat meldt, eh, Kia. De Kia EV9 is het nieuwe elektrische vlaggenschip en daarop is het mogelijk om over-the-air opties te downloaden. Voordat we met zijn alleen in toetsenbord kruipen, er zit wel een beetje logica achter. In eerste instantie gaat het om over the air-updates. Nu is dat niet meer nieuw, dat gebeurt (gelukkig) bij veel andere automerken.

De tweede stap is dat er opties mogelijk zijn die er nu nog niet zijn. Denk aan rij-assistenten, autonoom rijden en Remote Parking 2, waarmee de auto zichzelf kan inparkeren. Ook als Highway Drive Pilot beschikbaar komt, kun je deze optioneel downloaden.

Maar…

Kia heeft net als Audi wel een paar opties inde aanbieding voor de lichtclusters van de Kia EV9. Optioneel kun je kiezen voor 5 verschillende lichtpatronen. Ook komen er updates voor games en video’s.

Kortom, ook Kia gaat achteraf proberen geld te verdienen aan jouw auto. Maar….. Er is dus een maar. In dit geval is het nog niet eens zo heel erg aanstootgevend. Al deze opties hebben wel gemeen dat ze er nu nog niet inzetten en met een update te verkrijgen zijn.

Dan kun je later beslissen of je het er later alsnog op wil hebben. Het gaat nog niet om opties die er fysiek al WEL opzitten, maar waar de fabrikant eerst geld voor wil zien alvorens je het kan gebruiken. En daar zit een belangrijk verschil, nietwaar?

Meer lezen? Zo heten deze bekende auto’s elders ter wereld!