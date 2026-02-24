Europa koopt minder auto’s, maar wél steeds meer elektrische

De automarkt krimpt, maar dat boeit de EV niet zo veel.

De Europese automarkt begon 2026 met een klein vleugje tegenzin. Minder verkopen, weinig optimisme, je kent het wel. Maar tussen al dat gemopper door gebeurde er wel iets interessants: één op de vijf nieuwe auto’s reed weg zonder uitlaat. Dat is toch best schokkend.

Elektrisch is niet langer ‘voor later’

Dat elektrisch rijden steeds populairder wordt, ondanks dat het in Nederland door je strot wordt gedouwd, is iedereen wel opgevallen. Vijf jaar geleden was een EV vooral iets voor mensen met laadpalen op de oprit en sterke verhalen op verjaardagen over bomen en beestjes. Inmiddels voelt de EV zich prima thuis in Nederland.

Toch is het apart, want uit cijfers van brancheorganisatie ACEA de totale autoverkoop markt krimpt juist. In totaal worden er dus minder auto’s verkocht maar daarin worden er wel meer EV’s verkocht. De EV groeit dus niet mee met de markt, maar er dwars doorheen.

De cijfers, netjes onder elkaar

Hybride en mild-hybride: 38,6%

38,6% Benzine: 22,0%

22,0% Volledig elektrisch: 19,3%

19,3% Plug-in hybride: 9,8%

9,8% Diesel: 8,1%

Hybrides: twijfelaarskampioen van Europa

Wie nog niet klaar is voor volledig elektrisch hoeft zich nergens voor te schamen hoor. Hybrides zijn populairder dan ooit en vormen inmiddels het grootste deel van de markt. Bijna vier op de tien nieuwe auto’s heeft een hybride of mild-hybride aandrijflijn. Dat is elektrificatie met vangnet, zonder laadangst of existentiële vragen bij een snellader. Helemaal safe dus.

Vooral de mild-hybrides doen het goed. Ze voelen nog grotendeels als een brandstofauto maar bezitten ook wat groens. Benzineauto’s leveren daardoor snel terrein in en de arme diesel verdwijnt verder naar de achtergrond. Plug-in hybrides profiteren ondertussen lekker van hun dubbelleven: elektrisch als je zuinig moet doen, ouderwets als je toch wat wilt uitstoten.