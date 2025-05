Waanzinnig samengestelde M3 CS Touring op Marktplaats

Strik erom. Niks meer aan doen. Deze BMW M3 CS Touring op Marktplaats.

Is de BMW M3 Touring de ultieme gezinsauto van dit moment? Het is maar net wat je definitie is van ultiem. Want de M3 CS is de overtreffende trap, maar daardoor nog meer gefocust op het rijden. Niet iedereen kan het ‘stuiterende’ karakter van zo’n plankhard onderstel waarderen.

De Competition Sport wordt volgens BMW gekenmerkt door drie woorden. Lichter, sterker, sneller. Uiteindelijk is het ook marketing natuurlijk. Want echt een lichtgewicht gaat zo’n M3 Touring nooit worden. En snel was ‘ie toch al met 510 pk en xDrive.

De CS doet er nog een schepje bovenop. 550 pk, 650 Nm koppel en een 0-100 tijd in slechts 3,5 seconden. Dankzij het gebruik van carbon fiber reinforced plastics (CFRP) weegt een CS zo’n 20 kg minder in vergelijking met een standaard exemplaar. De topsnelheid bedraagt 300 km/u.

Door naar deze occasion. Wat echt een snoepje is. De samenstelling is helemaal naar mijn smaak. British Racing Green is altijd goed en dat op een familiewagen is niet te versmaden. Deze BMW Individual kleur staat uitstekend in combinatie met de styling 827 M Gold Bronze wielen. Ik word er verschrikkelijk hebberig van. Wat is dat toch met de M3 Touring en lekkere kleurtjes?

Ja de M5 G99 Touring is gunstiger geprijsd en je krijgt meer pk (727 pk) voor minder centen. Maar je sleurt ook een batterijpakket mee én het is echt een lel van een auto. Doe mij dan maar deze M3 CS Touring.

Dit exemplaar staat te koop bij de dealer in Groningen. Het is een hagelnieuwe jongen, dus van een volbloed occasion kun je eigenlijk niet spreken. Daar is de prijs dan ook naar. De afschrijving moet je zelf pakken als je deze auto koopt. Want met een prijskaartje van 224.280 euro is het gewoon de hoofdprijs afrekenen. Maar dan heb je wel de lekkerste BMW M3 CS Touring van Marktplaats.