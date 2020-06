Video: BMW neemt je mee in de nieuwe M3

BMW stelt de nieuwe M3 aan je voor in een uitgebreide video.

Later dit jaar onthult BMW de zesde generatie M3. Een moment waar je als autoliefhebber toch altijd wel naar uitkijkt. De Duitse autofabrikant heeft een video gemaakt waarin ze de heetste 3 Serie alvast aan je voorstellen.

Medewerkers van BMW M vertellen in de video diverse zaken over de nieuwe M3. Bijvoorbeeld over de twee varianten die gaan komen. De beelden zijn gemaakt vanuit een prototype op en rondom de Nordschleife. Zo krijg je als kijker ook mee wat er allemaal bij komt kijken wanneer BMW M een nieuw model test.

In tegenstelling tot de 4 Serie en de toekomstige M4, krijgt de M3 wel een ‘normale’ grille. BMW wil van de 4 Serie echt een ander model maken, waardoor deze modelvariant een ander uiterlijk heeft. Wat dat betreft blijft de M3 conservatief. Namelijk geen schreeuwerige grille en achterwielaandrijving. Kopers krijgen de keuze voor een achterwielaangedreven of vierwielaangedreven M3.

De nieuwe BMW M3 G80 krijgt vermoedelijk 510 pk. Krachtbron is een geblazen 3.0 zes-in-lijn. Op termijn kun je hetere varianten verwachten. Denk aan een M3 Competition en een M3 CS. Laten we eerst eens beginnen bij het begin. Namelijk de onthulling van deze sedan!