Volvo gaat zelfrijdende auto bouwen met Google-expertise

Volvo kondigt een samenwerking aan met Waymo, een zusterbedrijf van Google.

Voor autonoom rijden is bijzonder complexe techniek nodig. Het is daarom logisch dat verschillende bedrijven in de autowereld de handen ineenslaan. Het nieuwste samenwerkingsverband is tussen Volvo en Waymo, een voormalige divisie van Google. Polestar en Lynk & Co doen gezellig mee.

De bedrijven gaan samen werken een autonoom rijden op niveau 4, het een-na-hoogste niveau. Dit houdt in dat een auto in principe zelfrijdend is en dat de bestuurder alleen in uitzonderlijke situaties de besturing moet overnemen.

Waymo is al sinds 2009 bezig met het ontwikkelen van technologie voor zelfrijdende auto’s. Het bedrijf begon als een project van Google, maar werd in 2016 een zelfstandig bedrijf. Het valt nu net als Google onder de Alphabet-paraplu. Er rijden momenteel al autonome taxi’s van Waymo rond in de VS.

Waymo heeft dus meer dan genoeg expertise opgebouwd, waar Volvo maar al te graag gebruik van maakt. De samenwerking is gefocust op een autonome taxidienst. De technologie gaat ook zijn weg vinden naar toekomstige modellen van Polestar. Volvo zou natuurlijk Volvo niet zijn als veiligheid niet een belangrijke rol zou spelen. De Zweden zien autonoom rijden als een manier om autorijden veiliger dan ooit te maken.

Volvo moet het eigenlijk wel in een keer goed doen. Een merk dat veiligheid zo hoog in het vaandel heeft zit namelijk niet te wachten op berichtgeving over dodelijke ongelukken. Dat was wel wat er vorig jaar gebeurde, toen een vrouw werd doodgereden door een autonome XC90. Dit is wellicht ook een van de redenen dat Volvo meteen voor niveau 4 gaat en niveau 3 laat voor wat het is.

Dit is niet het eerste samenwerkingsverband dat Volvo aangaat op dit gebied. Eerder gingen ze al in zee met Uber. Het lijkt er op dat daar nu een einde aan is gekomen. Volvo meldt namelijk expliciet dat Waymo de ‘exclusieve partner’ is voor niveau 4 autonoom rijden.