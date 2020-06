Polestar 2 aangekomen in Zeebrugge

En daar is de eerste lading Polestar 2, aangekomen in de haven van Zeebrugge.

De komst van de Polestar 2 is weer een stukje dichterbij. De eerste lading van de elektrische auto heeft het Europese vasteland bereikt. In de haven van Zeebrugge arriveerde een boot vol met exemplaren van de Polestar 2. Deze exemplaren zijn bestemd voor klanten in Zweden en Noorwegen.

De daadwerkelijke leveringen van de elektrische auto’s laat nog enkele maanden op zich wachten. Klanten van de Polestar 2 kunnen de auto in augustus ophalen. Nederlandse kopers moeten iets langer geduld hebben. Polestar stelt dat de eerste exemplaren voor Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ook onderweg zijn.

Dat de boot in Zeebrugge is aangekomen met een lading Polestar 2’s is een goed teken. Het betekent dat de leveringen vooralsnog op schema lopen voor het automerk. Vanaf de boot in Zeebrugge worden de auto’s op een transportwagen gezet. Vervolgens worden ze naar een hub gebracht in België. Op deze locatie volgt een kwaliteitscontrole. Het is de laatst fase voordat de auto’s naar hun eindbestemming gaan.

Van de Polestar 2 gaan we er dalijk een stuk meer van zien dan van de Polestar 1. De Polestar 1 is immers een peperdure plug-in hybride coupé. Echt een auto voor een geselecteerde markt. De praktischere en volledig elektrische Polestar 2 spreekt een veel grotere markt aan. Het is afwachten wanneer we eerste exemplaren in Nederland verschijnen.