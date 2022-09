Video: Brian’s Custom Audio zet zaag in Bugatti Chiron Pur Sport

Het audiosysteem van de Bugatti Chiron Pur Sport van Andrew Tate krijgt een upgrade van Brian’s Custom Audio. We krijgen een kijkje in de keuken.

Waar een klein land groot in kan zijn. Het is bijna niet voor te stellen dat Brian’s Custom Audio van een klein bedrijf is uitgegroeid tot het gigantische succes wat het nu is. Niet alleen klanten over heel de wereld weten het audiobedrijf uit Zoetermeer te vinden. Brian werkt inmiddels ook samen met diverse autofabrikanten.

De ene klant is wat meer uitgesproken dan de andere. Daarover gesproken. Momenteel werkt Brian aan een uniek project. Niet alleen heeft zijn bedrijf de eer om de eerste Bugatti Chiron met een custom audiosysteem af te leveren. Het is ook nog eens een bijzondere klant. Namelijk niemand minder dan Andrew Tate.

Als je social media niet in de gaten houdt heb je ongetwijfeld nog nooit van deze meneer gehoord. En zoeken op sociale media heeft ook niet meer zoveel zin. Zowel Facebook als Twitter en YouTube hebben de man verbannen. De steenrijke Tate doet nogal pittige uitspraken die niet altijd overeen komen met de richtlijnen van social media platformen.

Brian ontmoette Tate in Dubai en kreeg een vrijbrief van de internetpersoonlijkheid. De sleutels van zijn Bugatti Chiron Pur Sport werden overhandigd aan de ondernemer uit Zoetermeer. En Brian mocht ermee doen wat hij wilde om het perfecte audiosysteem af te leveren.

Een bijzonder project, want het is niet zo dat Brian op internet kan opzoeken hoe dit moet. Het gehele proces is indrukwekkend te noemen, waarbij de ondernemer zelfs de zaag in het interieur van de Bugatti mocht zetten. Dat Tate niet langer aansprak heeft op de garantie van zijn fonkelnieuwe Bugatti interesseerde hem niet.

Wouter mocht een kijkje nemen bij Brian in de keuken. Zo zag hij van dichtbij wat Brian met de Bugatti van Andrew Tate heeft gedaan!