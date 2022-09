Motor nieuwe Huracán draait 10.000 toeren!

De motor van de nieuwe Lamborghini Huracán zal zeker niet teleurstellen.

Turbomotoren zijn strikt genomen minder leuk dan atmosferische motoren. Motoren met een turbo leveren weliswaar meer vermogen, maar voor de liefhebber zijn er voornamelijk nadelen.

De reactie op het gaspedaal is minder (de turbo’s moeten opspoelen), er is minder geluid en normaal gesproken draait een turbomotor minder toeren. Ook is de vermogensopbouw minder lineair. Je krijg dus een flinke schop onder je rug bij lage toeren en vervolgens is het wat vlak.

Motor nieuwe Huracan

De Lamborghini Huracán had daar nooit last van, want die heeft namelijk een atmosferische 5.2 liter V10. De Huracán gaat alweer een een paar jaartjes mee, dus is het de hoogste tijd voor een nieuw model. Ditmaal staat de Huracán los van de Audi R8, die geheel elektrisch zal worden. Het is zelfs voor Lamborghini onmogelijk om die atmosferische V10 te behouden anno 2023.

Dankzij Motor Trend weten we nu ook iets meer over de opvolger en misschien nog wel belangrijker, over de motor van de nieuwe Huracán. Dat belooft namelijk een heel bijzondere unit te worden. Dat gaat een 4.0 V8 worden, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Het is niet zo dat de motor uit de Lamborghini Urus erin gelepeld wordt.

Toeren. Heel veel toeren!

Nee, het wordt een heel bijzondere V8. Ja, er zitten turbo’s op, maar deze doen niet mee tot 7.000 toeren. Dat is ongeveer het moment dat de V8 uit de Urus buiten adem raakt. De begrenzer komt erin bij 6.800 bij die auto. Bij de motor van de nieuwe Huracan duurt het wat langer voordat deze stopt met toeren maken, pas bij 10.000 toeren is de koek op. 10.000!!

Voor het extra koppel (en een lagere uitstoot) zorgt een axiaal-flux-motor tussen de motor en transmissie. Inderdaad, net zoals de Ferrari SF-90 dat ook heeft (en de komende Lamborghini Aventador gaat krijgen). Net als bij de Ferrari zal de motor dusdanig geprogrammeerd worden dat het vermogen er per versnelling er bruusker inkomt. Dus niet meteen het maximale koppel in de eerste versnelling, maar wel in de zesde, bijvoorbeeld.

Qua platform is het nog eventjes gissen. Lamborghini kan ditmaal niet met Audi samenwerken aan een platform. Onze gok is dat men de huidige Hurucán (generatie LB724) als basis neemt en daarop verder borduurt.

Dat is helemaal niet vreemd in sportauto-land. De Porsche 992 is in technisch opzicht ook gewoon een 991. En de Ferrari F8 Tributo is een doorontwikkeling van de Ferrari 488 GTB, dat op zijn beurt weer een doorontwikkeling is van de Ferrari 458 Italia. Net als de komst van de Audi RS-Q5 verwachten we de nieuwe Huracán rond 2024.

