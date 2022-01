Bugatti Chiron Pur Sport blijkt waardeloze banden te hebben

Als je 350 km/u gaat is het wel fijn als je kunt vertrouwen op je banden. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Een Bugatti Chiron Pur Sport kost wat, maar dan heb je ook wat. Een auto die tot ongelofelijke prestaties in staat is en tot het kleinste stikseltje naar jouw smaak is samengesteld. En ook nog eens hyperexclusief is.

Als je dik €3 miljoen hebt betaald voor een auto ben je niet blij als je erachter komt dat je banden niet in orde zijn. Toch is dat wat er aan de hand is. Bugatti kwam erachter dat de houdbaarheidsdatum van de banden enigszins tegen viel.

Wat mankeert er precies aan de banden? Nou, die beginnen dus al in een vroeg stadium scheurtjes te vertonen. Dit gebeurde al na 4.000 km. Dat is niet zo prettig op een auto waar je potentieel 350 km/u mee kunt rijden. Het gaat om een variant van de Michelin Cup R-banden.

De Amerikaanse instantie NHTSA heeft naar aanleiding van dit issue een terugroepactie op touw gezet. Dat heeft niet bijster veel om het lijf, want het gaat om negen auto’s. Niet bepaald een grootschalige terugroepactie dus. Dat is ook niet zo gek, want er worden überhaupt maar 60 stuks gebouwd en het gaat hier alleen om de auto’s die nu in de VS rondrijden. Wat overigens niet betekent dat het probleem voor de andere Pur Sports niet geldt.

Het probleem fixen is nog niet zo simpel. Het is niet een kwestie van een ander setje banden eronder gooien. De banden zijn namelijk speciaal voor de auto ontwikkeld. Michelin werkt daarom aan een nieuwe versie van de banden, die er als het goed is niet al na 4.000 km aan gaan. Bugatti is tijdelijk gestopt met de leveringen.

Er dus nog niet per direct een nieuwe band beschikbaar, maar alle Pur Sports zullen wel een setje verse banden krijgen. Voor de duidelijk: dat zijn dus nog steeds de problematische banden. Daarom krijgen de eigenaren instructies om na 3.000 km of na anderhalf jaar een nieuw set banden te komen halen. Dat zijn toch niet de dingen die je wil horen als je een godsvermogen voor een auto hebt betaald.

Via: AutoEvolution