Video – Carlos Sainz neemt ons mee naar winst Carlos Sainz

Carlos Sainz, F1-coureur, neemt ons mee naar de grote overwinning van Carlos Sainz, Dakar-coureur.

Het valt je wellicht op dat F1-coureur Carlos Sainz van Ferrari officieel wordt aangeduid als Carlos Sainz Jr. Dit omdat Sainz de zoon is van, eh, Carlos Sainz. Die koos voor de rallysport in plaats van de Formule-klassen. En dat is Sainz senior nog niet verleerd. Sterker nog: hij nam ook deel aan Dakar dit jaar, op 61-jarige leeftijd nota bene. En denk maar niet dat deze bijna-pensionado zijn streken is verleerd: hij wist met zijn Audi RS Q e-tron eerste te worden.

Met de start van het nieuwe F1-seizoen nog aanstaande, heeft Carlos Sainz junior nog even vakantie. Op zijn YouTube-kanaal neemt de nu nog Ferrari-coureur een verrassend bezoekje aan zijn vader. Waarin zowel de vaderliefde tussen Sainz en Sainz duidelijk wordt als de euforie na een Dakar-overwinning. Mooie beelden!