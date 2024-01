Carlos Sainz junior helpt Carlos Sainz senior aan Dakar zege

Carlos Sainz heeft voor Audi een klinkende zege gescoord in de Dakar. Volgens de oude ijzervreter mede met dank aan zoonlief Carlos junior.

Wij hebben de Verstappens, maar in Spanje hebben ze de Sainzen…Of Sainzs, Sainzes? Enfin, Carlos en Carlos dus, vader en zoon. De ene voormalig wereldkampioen rally en de andere F1 racewinnaar voor het team van Ferrari. De Spaanse matadoren waren niet altijd even populair in Nederland. Immers was Carlos bij Toro Rosso de teamgenoot en dus grote concurrent van onze eigen held. Inmiddels is gebleken dat er voor beiden een mooie toekomst in de F1 weggelegd lag. Zeldzaam, want het geldt zeker niet voor alle Red Bull talentjes.

De Sainz-familie is nu haast niet meer weg te denken uit de autosport. En op een of andere manier, ga je ze alleen daarom al waarderen. Althans, dat bemerk ik bij mezelf een beetje. Dat ‘ze doen het toch maar weer’ idee. Het I am inevitable principe. Ook de reden waarom Trump toch weer President wordt waarschijnlijk. Mensen stemmen er maar op omdat ach, als het toch gebeurt, dan maar omarmen. Het lijkt wel alsof ze louter op basis van pure wilskracht hun doel bereiken. En zelfs als je geen fan bent of was, heeft dat an sich een bepaalde aantrekkingskracht.

Zo won Sainz dit jaar ook weer de Dakar rally, zijn vierde zege in de monsterrit. Ook wat dit betreft lijkt het een stuk ‘normaler’ dan het eigenlijk is. Want ja, het was weliswaar de vierde zege voor Sainz senior. Maar El Matador is in vorige edities ook ontzettend vaak uitgevallen. Niet zelden met verkeerde strategieën en doldrieste acties.

Vader Sainz claimt na zijn klinkende zege voor Audi dan ook dat zoon Sainz een grote rol heeft gespeeld in de zege. Vooral door iets waar de jongere van de twee ook in de F1 om bekend staat: goede strategische beslissingen. Carlos senior belde naar eigen zeggen dagelijks met Carlos junior. Daarbij spraken ze ook de strategie voor de dag door. Vaak vond Carlos junior het plan kennelijk knaak en hebben ze het aangepast. Nu Carlos senior gewonnen heeft, zegt hij uiteraard dat het allemaal juiste keuzes waren:

Hij heeft me ontzettend geholpen. Het is mogelijk dat ik de Dakar Rally nog nooit zo slim heb aangepakt. Ik wil Carlos [junior] bedanken. Hij is erg volwassen en heeft een goede mentaliteit. We spraken elkaar voor en na elke etappe. Carlos is een grote hulp geweest. Als ik een strategie had, wist hij die soms gedeeltelijk of zelfs helemaal te weerleggen. Als we het nu opnieuw moesten doen, zouden we niks aan de strategie veranderen. In die zin was het een goede Dakar. Carlos Sainz senior, lovend over Carlos Sainz junior

Waarvan akte. Mocht die F1 carrière nou toch in het slop raken, kan Carlos junior dus doorschuiven naar de pitmuur van Ferrari. Daar kan de strategie immers regelmatig nog wel wat verbetering gebruiken.