Ontmoet de verre voorvader van de Mercedes E-Klasse All Terrain

Voor wie Mercedes een laatkomer vond in het segment waar de E-Klasse All Terrain zit: er was al veel eerder een oplossing.

We zeggen vaak dat de Duitse Drie altijd afkijken bij elkaar. Wanneer één merk succes boekt met een bepaald model, volgen de andere twee vaak vrij snel. Er zijn uitzonderingen, zoals die er altijd zijn. Een segment waar Audi floreerde, Mercedes erg laat kwam en BMW zich nog nooit aan heeft gewaagd. We hebben het dan over de ‘offroad-stationwagon’.

Offroad-stationwagon

Voor Audi begon dat avontuur namelijk rond de millenniumwisseling met de Allroad-versie van de A6. Audi was niet de grondlegger: de Volvo XC70 en Subaru Legacy Outback waren er al. Audi voegde daar de A6 Allroad quattro aan toe, de perfecte mix tussen SUV en stationwagon. Meer grondspeling, dankzij quattro en dikkere bumpers nog serieus potent op onverharde paden ook. Zoals Audi het wel vaker aan het rechte eind had in de jaren ’00, was het een goed doordacht concept. Vandaar dat Audi het tot en met de uitgaande A6 volhield om een Allroad-versie aan te bieden.

Concurrenten

Concurrenten kwamen er uit verwachte en minder verwachte hoek. De eerder genoemde Subaru- en Volvo-evenknieën hebben de Audi-versies altijd van repliek voorzien, ook al is Volvo er nu ook mee gestopt. Sterker nog: zowel Audi als Volvo gingen ook nog experimenteren met dezelfde auto een segmentje lager, de A4 Allroad en de V60 Cross Country. En als dus zelfs merken als Volkswagen, SEAT en Alfa Romeo een concurrent aanbieden, moet er wel iets van een markt voor zijn.

Mercedes E-Klasse All Terrain

Een weerwoord vanuit Mercedes kwam pas in 2017 middels de E-Klasse All Terrain. Op basis van de E-Klasse Estate (S213) kwam er een ruige E-Klasse met meer bodemvrijheid, plastic bumperbeschermers en 4MATIC-vierwielaandrijving. Een directe reactie op de Audi A6 Allroad, alleen wel ruim 18 jaar na dato. Grappig genoeg is Mercedes nu heer en meester in de offroad-SW, daar de All Terrain de facelift en zelfs generatiewissel van de E-Klasse overleefde en doorsijpelde naar de C-Klasse. Terwijl Audi nu even helemaal niks Allroad-achtigs aanbood. Verrassend dus dat Mercedes er zo lang mee wachtte.

Kleemann E50K CC

Maar wist je dat je helemaal niet zo lang hoefde te wachten op een Allroad-rivaal van Mercedes? Die was er al in 2005, toen de originele Allroad nog nét in productie was, maar ook voor de gloednieuwe A6 (C6) zou terugkeren. Je moest alleen niet bij Mercedes zijn, maar bij de bekende Deense Mercedes-tuner Kleemann. Daar kon je altijd al terecht voor een extra ruig randje voor AMG-modellen, maar ze deden ook wel eens uitstapjes als deze. De Kleemann E50K CC is precies wat een All Terrain blijkt te zijn, maar dan in 2005. Ook al kunnen we het nergens bevestigd vinden, CC lijkt dan ook te staan voor Cross Country.

Krachtbeul

Een mooie vooruitziende blik dus. In tegenstelling tot vele creaties van Kleemann was de E50K CC niet gebaseerd op een AMG, maar op de Mercedes E500 4Matic Estate. Dat was de versie waar de welbekende M113 V8 voorin de E-Klasse werd gelepeld, goed voor 306 pk en 460 Nm. Toch kon Kleemann het niet laten om wat van hun magie erop los te laten, inclusief een dikke supercharger: de V8 in de E50K CC was goed voor 595 pk en 770 Nm. Daarmee zat je naar schatting in 4,8 seconden op de 100.

Bodemvrijheid

Het doet er eigenlijk allemaal niet toe, want wat de Kleemann E50K CC echt speciaal maakte waren die offroad-modificaties. De tuner zorgde ervoor dat de carrosserie 30 mm hoger kwam te liggen dan het onderstel. Daardoor hoefden er geen verdere modificaties gedaan te worden aan de luchtvering en werkte het AirMatic-systeem uit de standaard E500 gewoon zoals je verwacht. Samen met nieuwe banden rondom 18 inch Kleemann-velgen zorgde dit voor een totale extra bodemvrijheid van 50 mm. En nu er toch ruimte voor is: Kleemann KB4 High Performance-remmerij.

Offroad-mods

Om het Allroad-achtige plaatje af te maken, voegde Kleemann gelijkwaardige mods toe aan de E50K CC. Met name de plastic bumperbeschermers, die de auto ook ietsje breder maken. Dat in combinatie met de stelten en dikke banden en velgen zorgen voor een lekker ruig plaatje. Het staat de S211 uitmuntend. En dan ook nog eens een atoombom voorin om voor de aandrijving te zorgen. Overigens hoefde het allemaal niet zo ruig als de E500: Kleemann kon min of meer dezelfde mods ook toevoegen aan de E240 of E320 met V6.

Onbekend

Als het allemaal zo gaaf klinkt, en laten we wel wezen, er ook zo uitziet: waarom is dan deze set persfoto’s uit 2005 het enige wat we weten over de Kleemann E50K CC? Omdat eigenlijk niks bekend werd over de All Terrain-voorloper sindsdien. Als er überhaupt ooit meer gebouwd c.q. verkocht zijn naast deze zwarte, zullen het er niet veel zijn. Eigenlijk wel jammer, want Kleemann was Mercedes dus twaalf jaar voor met dit idee.