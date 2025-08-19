Waarom Tsjechië de maximumsnelheid verhoogt naar 150 km/u

Alles wat je moet weten over de 150 km/u-regel in Tsjechië.

Even keek de autowereld naar ons landje. De bazen van Nederland hadden het voor elkaar gekregen om de permanente maximumsnelheid van 130 km/u terug te brengen. Op drie stukken snelweg, van in totaal 117 kilometer. Het viel nog een beetje tegen, maar het begin was er, toch? Nu weten we dat het niet lang duurde voordat het kabinet viel en daarmee ook de droom van 130 rijden op alle Nederlandse snelwegen.

Wij dachten al dat we de aandacht hadden, maar Tsjechië bewijst gisteren en vandaag dat het nog meer aandacht kan verschaffen met maximumsnelheidnieuws. De overheid daar heeft het startschot gegeven voor een proef om 150 km/u rijden legaal te maken op de snelweg. Het zal je vast niet zijn ontgaan.

Waarom 150 km/u rijden?

Nu kan ik prima mijn laptop dichtklappen en het erbij laten, maar daarvoor is dit onderwerp net wat te sappig. Het zet je aan tot vervolgvragen, zoals waarom en hoe dan? Eens kijken of we daar antwoord op kunnen geven.

Het ADAC dook het antwoord op de waarom-vraag op. ”Het doel van het verhogen van de maximumsnelheid is om de verkeersstroom soepeler en efficiënter te maken”, schrijven de Duitsers. Knap dat ze om die reden de proef erdoorheen hebben gekregen.

Hoe werkt het?

Voorlopig gaat het dus om een experiment. Op een stuk van 50 kilometer tussen Praag en Oostenrijk geldt straks een ”variabele maximumsnelheid”. De woordvoerder van de Tsjechische Rijkswaterstaat legt uit wat dat inhoudt: “De omstandigheden waaronder met een snelheid van 150 km/u gereden kan worden, moeten absoluut ideaal zijn. Dit betekent dat er geen risico’s zijn. Het zicht moet goed zijn, de weg mag niet nat of glad zijn. Tegelijkertijd moet het verkeer vlot doorstromen zonder files en mogen er geen werkzaamheden aan de snelweg worden uitgevoerd.” Als er een reden is om de maximumsnelheid te verlagen, mag je er nog 130 km/u.

Tsjechië moet eerst nog 42 verkeersborden naast de lap asfalt zetten. De verwachting is dat dit eind september gelukt is. Dit zijn speciale variabele borden die aanpasbaar zijn. Bij slecht zicht, verkeershinder of regen kunnen de borden met één druk op de knop aangepast worden van 150 naar 130.

Wat kost zoiets?

Het veranderen van de maximumsnelheid is niet gratis. Zo zou de Nederlandse transitie naar 130 km/u zo’n € 13 miljoen moeten kosten. Ook in Tsjechië is er een begroting. Het project kost ongeveer € 2,2 miljoen. Dat bedrag zou snel moeten zijn terugverdiend. Tsjechië introduceerde in 2024 flink hogere boetebedragen. 50 km/u te hard rijden buiten de bebouwde kom of 40 km/u te hard in de bebouwde kom kost ongeveer € 1.000.

Als het pilotproject succesvol blijkt, zijn er meer trajecten waar je 150 km/u mag rijden gepland op de D1 naar Ostrava en de D11 bij Hradec Králové. De verwachting is dat het wel goed komt, want afgelopen vrijdag zijn wegwerkers begonnen met het plaatsen van variabele verkeersborden die in de herfst een snelheid van 150 km/u mogelijk maken.

Foto ter illustratie: Mercedes AMG GT-R Pro gespot door @daanpluimers

Bron: ADAC/Novinky

