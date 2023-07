Stakingen leggen opnames F1-film Brad Pitt stil

De F1 film met Brad Pitt loopt vertraging op, want acteurs willen meer geld.

Het zal niemand ontgaan zijn dat er een nieuwe Formule 1-film in de maak is. De filmploeg wist de aandacht op te eisen door het raceweekend op Silverstone te crashen. De Formule 1 werkt maar al te graag mee aan het project, om zo de sport nog populairder te maken (en nog meer races in de VS te kunnen organiseren).

Brad Pitt en co zouden tijdens nog meer Formule 1-races in actie komen, maar op dit moment gebeurt er even niks. De opnames zijn namelijk noodgedwongen stilgelegd. Dit heeft alles te maken met de stakingen die al wekenlang gaande zijn in Hollywood.

We horen je denken: acteurs zijn wel de laatsten die mogen klagen over hun salaris. Maar het gaat dus vooral om de minder bekende acteurs. Want die zijn er natuurlijk ook, al ken je ze niet. Zij zouden onvoldoende gecompenseerd worden, terwijl de streamingsdiensten wel enorm veel geld binnenharken.

Door deze praktijken loopt dus ook de F1-film met Brad Pitt vertraging op. Terwijl die film sowieso waarschijnlijk pas in 2025 uit zou komen. Het wordt dus nog een hele uitdaging voor het marketingteam om de hype zo lang gaande te houden.

Hoe lang de stakingen gaan duren weet niemand. Boze tongen beweren dat het nog best lang kan duren. In dat geval zouden ook de opnames op Zandvoort – die naar verluidt op de planning stonden – in gevaar kunnen komen. Dat betekent: óf geen Nederland in de film, óf ze moeten weer helemaal wachten tot volgend jaar.

