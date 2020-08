Video: de originele Porsche 911 Turbo 3.6 uit Bad Boys

Deze auto heeft een verhaal!

Het was deze 911 Turbo die te zien was in de openingsscène van Bad Boys (1995). De film werd geregisseerd door Michael Bay en de Porsche kwam uit zijn privé collectie. Het leek hem een leuk idee om z’n eigen auto in te zetten in de actiefilm.

RoadScholars is de auto aan het opknappen voor de huidige eigenaar, die de Porsche gaat gebruiken voor onder andere shows.