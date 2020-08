Dit zijn de lelijkste motorfietsen

Over smaak valt natuurlijk niet te twisten maar toch.

Tja, ‘lelijk’ is nu eenmaal niet objectief en gelukkig hebben we niet allemaal dezelfde smaak. Toch durven wij te zeggen dat deze motoren geen schoonheidsprijs verdienen. Wellicht wel een design award want er zitten wat ontwerppareltjes tussen. Hoe ontwerpers onderstaande motoren ooit verzonnen hebben weten wij niet maar daar zijn vast de nodige alcoholische versnaperingen aan vooraf gegaan.

Twee lelijke motorfietsen: BMW K1 en Peraves Ecomobile

De goedkoopste onverprutste BMW K1 op Marktplaats op het moment van schrijven kost 3.949 euro. Dit exemplaar komt uit 1990 maar het ontwerp stamt uit 1988 en de productie liep tot ’93 door. Het aparte ‘lelijke’ ontwerp van de motor heeft een groot voordeel: de BMW K1 is perfect gestroomlijnd dus weinig luchtweerstand. Het nadeel was echter dat deze aparte motor een gewicht kreeg van 234 kilogram. Een hoog prijskaartje, apart ontwerp en wat kinderziektes zoals problemen met de warmte maakte de K1 geen succes voor BMW. Er werden 6.921 exemplaren verkocht waar onderstaande er een van is.

Natuurlijk vraag je jezelf af wat het verband is tussen een BMW K1 en een Ecomobile. De motor. Peraves gebruikte het K100 viercilinder blok voor hun overdekte tweewieler. Een creatie van Zwitserse makelarij met een topsnelheid van 240 km/u. Er zijn maar 89 exemplaren van gebouwd.

Is het een kruising tussen een vliegtuig en een motorfiets of zal hij bescherming bieden tegen 5G straling? Dat eerste kunnen we bevestigen. De Ecomobile heeft namelijk het raamwerk van een zweefvliegtuig en de motor en aandrijving van een motorfiets, de BMW K100. De versnellingsbak is aangepast om te zorgen dat het gevaarte ook een versnelling voor achteruit heeft. De bestuurder -of moeten we het rijder noemen- en de bijrijder zitten in een driepuntsgordel vast. De oplettende kijker heeft natuurlijk al gezien dat een voet aan de grond zetten bij het stoplicht onmogelijk is. Onder de 8 km/u klappen er zijwieltjes omlaag.

Mocht je interesse hebben in een vliegtuig zonder vleugels moet je diep in de buidel tasten. Om te kunnen laagvliegen met een motorrijbewijs zul je ongeveer 13.000 euro over moeten hebben. Daarvoor is het exemplaar op de foto in 2017 namelijk verkocht.

Honda DN-01

In 2005 onthulde Honda op de Tokyo Motor Show een aparte motor als conceptmodel. Uiteindelijk kwam er in 2008 toch een productiemodel van de DN-01, die ook de naam NSA700A draagt. De productie van de Honda DN-01 stopte twee jaar later alweer. Recensies leren dat vooral het ontbreken aan bagageruimte op dit type motor in combinatie met het lage laadvermogen van 147 kilogram een probleem zijn. Mocht je zelf niet zwaarlijvig zijn dan wordt het alsnog een uitdaging een passagier mee te krijgen. Toch is de DN-01 buiten een ‘lelijke’ motor wel een bijzondere motor. Het is een van de weinige motorfietsen met een automaat.

Deze zwarte uit 2011 is de enige DN-01 die in Nederland te koop staat. Voor 5.900 euro is deze onpraktische cruiser met nog geen 10.000 kilometers op de klok van jou.

Ducati Paso

Ducati koos er net als BMW voor om de luchtweerstand zo laag mogelijk te houden. Zodra je specificaties boven design verkiest ziet dat er nu eenmaal apart uit. Vandaar dat ook de Paso in het rijtje lelijkste motorfietsen staat. Zijn gestroomlijnde kuip loopt zelfs zover door dat de Ducati Paso geen kuipruitje heeft. Het ontwerp sloeg kennelijk niet aan want van de drie versies zijn er in totaal rond de 9.000 stuks verkocht. Trekken aan een dood paard om drie keer een motorfiets uit te brengen die geen verkooptopper is?

Ducati kwam in 1985 met de Paso 750 met een 90 graden V-twin, goed voor 72,5 pk. Een sportief gestroomlijnde toermotor zonder kuipruit. De Weber -auto-carburateur die de Italianen voor deze motor gebruikten bleek toch niet geschikt te zijn voor motorfietsen. Ook waren er nog wat andere beginnersfoutjes in de Paso 750 aanwezig. In 1989 probeerde ze het daarom nog een keertje met de Paso 906. Die kreeg zes versnellingen en werd vloeistofgekoeld. De Ducati Paso 906 was goed voor 88 pk. In 1991 werd een laatste poging gedaan om van de Paso een succes te maken. De Ducati Paso 907ie kwam op de markt met nog meer verbeteringen. Een elektronische brandstofinjectie en een verbeterd remsysteem. De 907ie had 90 pk. In 1992 viel het doek definitief voor de Ducati Paso. De laatste versie van de Paso staat vanaf 2.750 euro te koop.

Morbidelli 850 V8: van lelijke motorfiets naar stylingupdate

Giancarlo Morbidelli had naast zijn passie voor houtbewerken ook een passie voor motorfietsen en besloot daarmee verder te gaan. Hij had veel succes in de racemotoren. In 1994 kwam hij met een V8 op de markt. Geen racemachine maar een echt luxeproduct. De V8 32-klepper produceerde ook maar maximaal 120 pk. Het eerste ‘Pininfarina’ model was ontzettend lelijk. Zo lelijk dat er later een stylingupdate kwam door Bimota. De V8 bleek echter veel te duur en er werden in totaal maar vier motoren gemaakt. In 1994 hing er al een prijskaartje van 45.000 dollar aan de Morbidelli V8. Het prijskaartje steeg tot 160.000 dollar in 1997. Vanwege deze prijs kreeg de motor een notering in the Guinness Book of World Records als ‘Duurste motorfiets in productie’.

Er is een Morbidelli V8 in het oude jasje en drie met het vernieuwde uiterlijk. Alle exemplaren zijn in het bezit van verzamelaars of musea waarvan eentje tot voor kort in het museum van Giancarlo zelf. Het museum werd vorig jaar gesloten en helaas overleed Giancarlo dit jaar. De beste man had een van de meest indrukwekkende motorfietscollecties. Wellicht dat een van de andere ‘lelijke’ motorfietsen ooit ook wel echte collectorsitems worden.

Welke motorfiets vind jij ‘lelijk’?