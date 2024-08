Video: Dief denkt wel even motorfiets te stelen

Zo gezegd, zo gedaan?

Een dief ziet een motorfiets staan en wil deze jatten. Zijn compagnon parkeert de auto en zijn taak is de motorfiets in de kofferbak leggen. Dat klinkt al enthousiast, maar het ding optillen is nog enthousiaster. Aan ambitie geen gebrek bij dit duo. Misschien kunnen ze hun krachten inzetten voor iets nuttigs..

