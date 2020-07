Video: dit is de handbak van de nieuwe BMW M3 en M4

BMW heeft videobeelden vrijgegeven van een M3/M4 G8X met de handbak.

Met de nieuwe M3 en M4 wil BMW duidelijk anders zijn in vergelijking met de concurrentie. Waar AMG en Audi Sport al afscheid hebben genomen van de handbak op de performance modellen, brengt BMW de mogelijkheid juist prominent terug. In onder andere deze marketingvideo speelt de handgeschakelde zesversnellingsbak een hoofdrol.

Het is nog maar de vraag hoeveel procent van de kopers inderdaad voor die manuele transmissie gaat. BMW verdient in elk geval een duimpje omhoog dat ze het gaan aanbieden op de nieuwe M3 en M4. Om te laten zien hoe de M3 en M4 met handbak aanvoelt heeft BMW een video gemaakt.

Op de beelden is te zien hoe een testcoureur met een prototype het circuit opgaat. De nieuwe M3 en M4 met handbak geven automatisch tussengas als je terugschakelt. Dat kennen we al van Porsches, maar bijvoorbeeld ook van de Nissan 370Z. Je kunt de functie ook uitschakelen en zelf je voeten het werk laten doen. Dit laatste zien we in de demonstratievideo van BMW.

Hoewel de marketingmachine bij BMW M op volle toeren draait moeten we nog enkele maanden geduld hebben. In september is de daadwerkelijke onthulling van de nieuwe M3 en M4. Ben jij na het zien van bovenstaande beelden ook overtuigd van de handbak, of kies je toch liever voor de DCT?