Mercedes kapt met abonnement op auto’s

Wegens gebrek aan succes niet verlengd: Mercedes en hun abonnement op auto’s was niet wat het merk ervan verwachtte.

Een auto bezitten: het is niet voor iedereen weggelegd. Vandaar dat autodelen steeds meer een ding wordt. Wij hebben hier leaseauto’s, maar in de VS is dat minder normaal. Daar moet je auto’s betalen of financieren door bijvoorbeeld lenen. Zo simpel als een maandelijks bedrag overmaken is nog niet gemeengoed.

Abonnement

Mercedes had een oplossing: een abonnement. Dan kan je je auto gewoon maandelijks betalen. Maar dit maakt deelauto’s ook makkelijker. Het grote voordeel van een abonnement is namelijk dat je maandelijks kon kiezen welke auto je wilde. Normaliter aan een C-Klasse genoeg, maar in het weekend even eropuit met een SL? Gaat uw gang. Meerdere merken boden dit al aan.

Niet het ei van Columbus

Toch lijkt het erop dat het auto-abonnement niet de oplossing is voor velen. De resultaten kunnen op zijn zachtst gezegd beschreven worden als tegenvallend. In ieder geval niet denderend genoeg om de volgende grote stap te zijn in mobiliteit. Mercedes trekt dan ook de stekker uit hun abonnement, net nadat de AMG-modellen de service hadden moeten redden.

Weinig vraag

In totaal maakten maar een stuk of honderd klanten gebruik van de service. Dat is wel echt heel weinig, helemaal als je je bedenkt dat het toch wel om meerdere jaren gaat. De zomer van 2020 is wanneer het doek volledig zal vallen voor het Mercedes abonnement.

Geleerd

Mercedes vindt de poging wel geslaagd vanwege nieuwe invalshoeken op een toch wel belovend concept. Zo heeft het merk nieuwe expertise op het gebied van online auto’s verkopen, iets wat in de toekomst waarschijnlijk belangrijk gaat worden. Ook zaten de mensen die interesse hadden in het abonnement van Mercedes onder de gemiddelde Mercedesrijderleeftijd (mooi Scrabble-woord) van 55 jaar. Deze verjongingskuur is ook goed voor het merk. (via Autonews.com)