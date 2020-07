Kia valt in de smaak bij Nederlandse hulpdiensten

De elektrische Kia e-Niro zagen we al eerder in een politiepak, nu is de crossover als huisartsenauto uitgedost.

Een tijdje terug was de Kia e-Niro onderdeel van een test als politieauto. De politie onderzoekt de mogelijkheid om elektrisch te gaan rijden. Een vergelijkbaar proces zien we nu met de MAI Medische Diensten. Ook deze partij gebruikt een Kia e-Niro voor een test, ditmaal als huisartsenauto.

De crossover is de eerste volledig elektrische huisartsenauto van Nederland. Huisartsen gebruiken de auto in de avond-, nacht- en weekenduren. Vanuit de huisartsenpost rijden artsen naar patiënten en daar gebruiken ze de Kia e-Niro voor.

In vergelijking met een gewone Kia e-Niro, heeft deze huisartsenauto een bedrijfswagen inrichting gekregen. Er is bijvoorbeeld een tweede accu geïnstalleerd voor alle apparatuur die een huisarts nodig heeft. Die extra accu is broodnodig voor de meetapparatuur en diagnostische apparatuur. Ook is er een opberg- en koelmogelijkheid voor medicatie.

De Kia e-Niro huisartsenauto maakt deel uit van een proef. Op termijn wil de MAI alle huisartsenposten voorzien van elektrisch vervoer. Het is geen toeval dat de Zuid-Koreaanse crossover naast politieauto, ook als ambulance geschikt is. Door zijn layout is er voldoende bagageruimte. En met een actieradius van 452 km (WLTP) scoort de elektrische auto ook positief.