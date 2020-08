Video: Duitser ‘gooit en smijt’ een tractor over de Nürburgring

Met een tractor moet je landbouwgrond ploegen en zware trailers trekken: een rondje Nürburgring zijn ze veelal niet voor gebouwd. Sommige mensen geven echter geen gehoor aan de comfortzone.

Dat resulteert in zaken die je niet samen verwacht, zoals een Duitser die met een Claas Xerion 5000 Trac VC – een gewone tractor en geen JCB Fastrac of Top Gear Tracktor-perikelen – een rondje Nürburgring klokt. Met een topsnelheid van 50 km/u doet de tractor er ruim vier keer zo lang over als een Porsche 911 GT2 RS of Lamborghini Aventador SVJ. Maar dit levert dan weer een leuke video op!