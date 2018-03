Maak kennis met de snelste tractor op aarde

Wie zou dat nu eens gedaan hebben?

Sinds het originele Top Gear-trio is verhuisd naar de oneindige geldfontein van Jeff Bezos (Amazon) en vervangen is door een ander stel dat beduidend minder chemie heeft, wordt er aanzienlijk minder aandacht aan besteed. Zonde, want ze maken wel degelijk toffe televisie. Om de authentieke Top Gear-geest er een beetje in te houden, en wellicht wat extra aandacht te pakken, besloten de presentatoren de snelste tractor op aarde te maken.

Goed, helemaal zelf hebben de presentatoren het niet gedaan, natuurlijk. Nee, in plaats van de handen van Chris Harris en Matt LeBlanc te bevuilen, gingen de in-house ingenieurs van Top Gear ermee aan de slag. Om precies te zijn waren het de mensen van het Top Gear Agricultural Technology Center, want dat is blijkbaar een bestaand iets.

Het resultaat van het werk is de toepasselijke genaamde Track-tor, een omgebouwde tractor die in staat is wereldrecords te verbreken. Onder de kap vinden we een 5,7-liter Chevrolet V8, die er op een goede dag een kleine 510 pk uitperst. Het ding is daarnaast verrijkt met remmen aan alle vier de wielen, evenals een verstelbare ophanging. De achterste banden zijn liefst 54″ groot en hij heeft een barometer(?). Oh, en het oranje kleurtje is gestolen van Lamborghini.

Toen hij eenmaal losgelaten werd, kwam het gevaarte tot een maximale snelheid van 147,9 km/u. Echter was de tweede run iets minder imponerend, doordat zijn topsnelheid ditmaal niet boven de 133 km/u uitkwam. Zodoende wordt het gemiddelde gesteld op 142,2 km/u, waarmee hij het vorige record van 129,8 km/u ruim verbeterd.

Top Gear heeft er alvast een klein filmpje uitgegooid, maar laat het volledige item dit weekend pas zien.