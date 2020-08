Land Rover Defender door Carlex doet DeLorean na

Of moeten we zeggen: Land Rover DeFender door Carlex. Er is namelijk een ‘overeenkomst’ tussen de legendarische tijdmachine en het nieuwste tuningproject.

Je kent hem vast nog wel: de DeLorean DMC-12, de enige auto die John DeLorean ooit in productie heeft kunnen krijgen. Zijn visie was een strak gelijnde coupé met vleugeldeuren. Zonder nadruk op prestaties, want echt vlot was hij niet. Sowieso was de DeLorean geen icoon door wat de auto allemaal goed deed. Zijn iconische status verkreeg hij door in een tijdmachine te transformeren voor de meesterlijke film Back to the Future. Want het was wel een goed en vooruitstrevend design voor de jaren ’80, niet in de laatste plaats door een carrosserie van rvs wat de auto een soort ‘naakt staal’-look opleverde.

Dunnetjes overdoen

Toch schoot de DeLorean gelijk in het hoofd van ondergetekende toen er plaatjes opdoken van de Land Rover Defender door Carlex Design. Want ook al gaat het waarschijnlijk niet om een compleet herbouwde carrosserie uit rvs, het lijkt er wel op. Door een soort geborstelde look in een niet-glimmende lak lijkt deze Defender op een soort DeLorean SUV. Toch?

Yachting Edition

Wat het is: de Land Rover Defender Yachting Edition door Carlex. Dit label heeft Carlex vaker gebruikt voor bijvoorbeeld de Mercedes X-Klasse en de Mercedes G-Klasse. Een maritiem thema, dus. De geborsteld-staal-look gaat gepaard met een paar wijzigingen in het exterieur. Nieuwe velgen, al is dat niet het sterkste punt. Een aantal onderdelen in het zwart helpen wel. De voorkant met de zwarte grille en motorkap, en niet te vergeten het ‘vliegende vierkant’ aan de zijkant. Dat gecombineerd met een kompas op het reservewiel. Die overigens niet werkt.

Typische SUV?

Carlex doet echter wel iets met de Defender wat lijnrecht tegenover het ideaal staat. Om de Defender een beetje die ruige randjes terug te geven, is het van binnen bepaald geen Range Rover. Daarvoor heb je immers al vier Range Rovers binnen JLR. Nee, de Defender is functioneel, veel rubber en stof omdat je met werkhandschoenen en kisten met stalen neuzen niet je leer wil beschadigen. Carlex negeert dit ideaal een klein beetje. Wel lekker veel leer en bruin (of wit) gekleurde stofjes. Toch zitten er voor een tuner die interieurs opnieuw stoffeert nog wel wat ruige randjes aan, zoals veel gebruik van dezelfde rvs-look als buitenaf. Ook hoef je geen schapenwollen vloermatten te verwachten, in plaats daarvan krijg je vloeren met kliklaminaat. Of gewoon hout. Beetje moeilijk te zien.

De prijs van al dit moois mag je overleggen met Carlex, indien je daadwerkelijk geïnteresseerd bent.