DS Automobiles wil werken aan naamsbekendheid

(Te) weinig mensen kiezen voor luxe op zijn Frans. DS Automobiles wil daar verandering in brengen door te werken aan naamsbekendheid.

Het is ondertussen al weer tien jaar geleden dat Citroën de DS3 introduceerde. Dit tweedeurs en frissere alternatief voor de C3 was een gouden zet. Het was wel even een pilletje om te slikken dat de letters ‘DS’ werden gebruikt, zoals de goede oude iconische sedan van Citroën. Desalniettemin gebruikte Citroën deze letters ook voor de DS4 en DS5 en ook die waren op hun eigen manier populair. Om deze ietwat eigenwijze ‘submodellen’ los te weken van Citroën, kwam PSA in 2015 op de proppen met het eigen merk DS Automobiles.

Het begon met de DS 3, DS 4 en DS 5, gewoon het welbekende drietal met de DS-letters in de neus. Tegenwoordig zijn er drie gloednieuwe modellen, de DS 7 Crossback als middenklasse SUV, de DS 3 Crossback als compacte crossover en de DS 9 als luxueuze sedan.

Crisis

Qua ambitie en qua mooie auto’s maken schiet het DS absoluut niet tekort. Maar DS Automobiles heeft wel wat problemen met naamsbekendheid. Door het welbekende wereldwijde virus waren de DS-dealers niet de meest bezochte dealers. Dat zorgde voor lage verkoopaantallen in het Verenigd Koninkrijk, aldus Autocar. Slechts 10 procent van de verkopen van Citroën en slechts twee procent van die van Mercedes, waar DS ooit mee hoopt te mogen concurreren.

Onbekend

Volgens de Engelse Managing Director Alain Descat speelt naamsbekendheid een rol voor de tegenvallende cijfers bij DS. Uiteraard heeft DS met DS Techeetah een uitstekend presterend Formule E-team in handen. Maar er moet meer gebeuren. Volgens Descat moet DS werken aan uitleggen waarom ze uniek zijn. Een beeld van onze duit in het zakje kun je vinden in de conclusie van de duurtest met een DS 7 Crossback.

Wel is DS bezig, net als Tesla, Polestar en andere merken om online auto’s aan te bieden. Niet alleen is dat helemaal 2020, het past ook nog eens bij het ideaal in de huidige coronatijd. Dus, verspreid het woord en houd DS Automobiles levend. Dat willen we, toch?