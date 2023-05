BMW 320e G20 – instapservice rijtest en video

Voor de Autoblog Instapservice deze week: de BMW 320e in de rijtest.

Enkele jaren geleden was het leven als leaserijder vrij eenvoudig. Er waren een paar modellen met 0% bijtelling, dus daar koos je uit als een normale auto te duur voor je was. Later werd het leven wat ingewikkelder, elektrische auto’s hadden nog wat meer voordeel, de subsidie op PHEV’s droogde wat sneller op. Op dit moment (2023) is de bijtelling op volledig elektrische auto’s iets gunstiger dan op reguliere auto’s, maar echt zoden aan de dijk zet het niet. Vandaar dat we op zoek gaan naar de nieuwe zakelijke toppers: de instappers, maar dan wel het liefst met een sportpakket.

Wat dat betreft vinkt de BMW 320e uit de rijtest alle items af: de vanafprijs is te doen, de prestaties zijn best ok en met deze kleur en het M-pakket ziet die er dik uit. Toch moeten we even uitvinden of we hem ook kunnen aanbevelen, deze instap BMW 3-serie.

Wat is het

Deze 320e kunnen we niet alleen rijden voor de instapservice, maar we pakken direct het nieuws van de facelift of Life Cycle Impulse (LCI) van de 3-serie (G20/G21) mee. Aan de buitenzijde zijn de wijzigingen zo subtiel dat alleen de kenner het wellicht gaat opmerken. Zo hebben de uitlaatuiteinden nu een diameter van 90 of 100 millimeter, afhankelijk van de motorvariant. De koplampen zijn iets smaller en de nieren iets breder, maar ook dit is millimeterwerk.

De grotere veranderingen zijn binnenin te vinden en dat gaat dan over de nieuwe schermen. Net als andere moderne BMW’s krijgt de 3-serie het fraaie BMW Curved Display. Achter het stuurwiel zit een 12,3 inch informatiedisplay en midden op het dashboard staat een 14,9 inch Touch Control Display. Samen zitten ze achter een zwarte gebogen glasplaat, wat er elegant uitziet.

Ook de software kreeg een stevige makeover, maar we zijn nog niet 100% overtuigd. Het nieuwe BMW Operating System 8 kent wat intelligente settings, die echter niet altijd helemaal aansluiten bij wat je als bestuurder wilt. Een simpele instelling als de stoelverwarming gaat dan soms de mist in, omdat de software heeft bedacht dat het al warm genoeg is. Gelukkig kan je het overrulen, maar omslachtig is het wel.

BMW 320e en de stoplichtsprint

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een felbegeerde leaseauto zijn de sprintkwaliteiten. Niets is erger dat je tijdens het Hollands carpoolen op weg naar een meeting er wordt uitgereden door een junior collega in een snellere auto. Het is ook de verklaring van het succes van Tesla, het ziet er allemaal niet uit, maar snel is het wel (geintje he).

Van de 320e kunnen we in ieder geval zeggen dat het in de hiërarchie boven de ook leverbare 318i (en 318d) staat. Bovendien zijn moderne BMW’s bepaald niet traag, dus we hadden hoop voor de 320e.

De plug-in hybride aandrijflijn betreft een 2,0-liter viercilinder-in-lijn benzinemotor met BMW TwinPower Turbo techniek met een vermogen van 163 pk en 300Nm. De elektromotor levert 109 pk en 265Nm, maar helaas mogen we de paardekrachten en newtonmeters niet zomaar bij elkaar optellen. Sterker nog, er verdwijnen best wat pk’s naar een wei voor knollen in ruste. Het systeemvermogen is namelijk “maar” 204 pk en het maximumkoppel is 350 Nm.

De aandrijflijn voelt ook zo: de eerste aanzet is best potent, maar doorstampen bij volgas zit er niet in. Het voelt overigens niet zo geknepen als sommige terug geschroefde benzinemotoren, maar de koppelkromme en gasresponse is niet echt lineair.

Het goede nieuws is dat uiteindelijk de BMW 320e stiekem best potent is, maar er blijft ook een gevoel knagen dat er nog veel meer in de aandrijflijn zit. De droge cijfers bevestigen het beeld: een sprint naar de 100 in 7,6s is gewoon keurig, zeker voor een instapper. De topsnelheid is 225 km/u, dat is ook ruim voldoende.

Mocht het leasebudget (en het salaris om de bijtelling op te vangen) het toelaten, dan maak je voor slechts 4 mille extra de stap naar de 292 pk sterke 330e. Die heeft vrijwel dezelfde aandrijflijn, maar daarin mogen de paarden wel onbeperkt los draven. De 330e voelt niet alleen gretiger, maar sprint ook in slechts 5.9s naar de 100.

Het elektrische deel

De laadpaal had je wellicht toch al hangen, dus het is niet volledig irrelevant ook stil te staan bij de mogelijkheid om elektrisch te rijden. Op stroom is de topsnelheid 140 km/u, maar dat is vooral een manier om de accu heel snel te legen.

Het accupakket heeft een capaciteit van 12 kWh en is gemonteerd onder de achterbank, waardoor de benzinetank moest wijken. De tank is nu boven de achteras geplaatst en snoept daarmee wat ruimte van de kofferbak weg, er resteert nu nog 375 liter. Mocht je meer ruimte nodig hebben, zowel de 320e als de 330e is ook als ruime Touring verkrijgbaar. En de 330e is er ook als xDrive.

De elektromotor is overigens geïntegreerd in de 8-traps Steptronic automaat, die daarmee slechts 15mm langer is dan de reguliere variant. Volledig volgeladen zou de BMW 320e 60 kilometer elektrisch kunnen rijden, maar in de praktijk is het eerder 40 km. Toch is het voor ritjes in en om de stad geen gekke gedachte om lekker op stroom te rijden, met als enige nadeel dat je frequent zal moeten stekkeren.

Prijskaartje BMW 320e

Strikt genomen hadden we voor de Autoblog Instapservice de keuze op de 50.108 euro en 136 pk kostende BMW 318i moeten laten vallen. De stap naar de veel interessantere 320e is echter zo klein dat we toch voor deze 51.194 kostende BMW 3-serie PHEV kozen. Een kleine 70 pk erbij voor iets meer dan 1000 euro is simpelweg een goede deal. Je kan overigens ook afvragen of je dan niet nog een stap van een dikke 4 mille moet maken om in de 292 pk sterke en 55.429 euro kostende 330e moet stappen. De dealers van illegale versnaperingen en die van auto’s hebben één ding gemeen, ze slepen je soms een pad in waar je maar moeilijk nog uitkomt.

Om het nog ingewikkelder te maken: de BMW 320e uit de rijtest ziet er lekker dik uit. Maar zo ziet die er natuurlijk niet uit voor de vanafprijs. Belangrijkste upgrade is het maar liefst 3.995 euro kostende M-pakket waarin niet alleen 18″ velgen, maar ook de M bumpers (M Aerodynamicapakket) en onder meer sportstoelen voor zitten. Het zijn vermaledijde marketing-technieken: op zo’n beetje iedere BMW smoelt het M-pakket veel beter.

Overigens is er ook nog een M-sportpakket Pro van 7 mille met meer hoogglans Shadow Line exterieurdelen, veiligheidsgordels voorzien van M striping en gave rode remklauwen voor het M-sportremsysteem.

De testauto zat ook lekker in de opties, met onder meer 19” velgen, metallic lak (Dravitgrau metallic), lederen bekleding en diverse packs. De totale fiscale waarde komt daarmee op 67.826,04.

Conclusie Autoblog Instapservice BMW 320e

BMW maakt rijden geweldig, maar die opties nekken je. Daarmee gaat de best prima geprijsde instap 3-serie naar een prijspeil wat strikt genomen niet grappig meer is. Overigens is het wel echt een lekkere auto, maar je zult in de configurator je moeten inhouden met de opties. Of we moeten wachten tot door de komende mondiale recessie de autofabrikanten weer overproductie hebben. Dan komen de actiemodellen vanzelf. Dus laat die crisis maar komen!