Radford Pikes Peak weegt 860 kg en heeft 700 pk

De Radford Pikes Peak is bizar snel met zoveel vermogen en weinig kilogrammen. Zo zien we het graag!

Het is een van de tofste, gaafste en fraaiste projecten van dit moment. We hebben het natuurlijk over de Radford Type 62-2. Het is in principe een Lotus die ze hebben omgekat. Met de hulp van die Wheeler Dealer-monteur en Jenson Knoopje heeft de toko namelijk een briljante sportwagen gebouwd.

Radford Pikes Peak

Je kan ‘m krijgen in diverse stadia qua vermogen, tot wel 600 pk. Het is vooral de combinatie van het lage gewicht dat het een bijzonder snelle auto maakt. Je zou denken: dat kan waarschijnlijk niet heftiger, maar dan zit je ernaast, want dit is namelijk de Radford Pikes Peak Edition.

Het lijkt een iets dikker exemplaar te zijn dan de standaard 62, maar niets is minder waar. Het aluminium chassis is vervangen door carbon en is eveneens veel wijder. Er zijn nieuwe subframes voor en achter en de ophanging is ook nog eens compleet anders. Uiteraard is er een koolstofvezel koetswerk en een krankzinnig grote spoiler ontbreekt eveneens ook niet.

Motor

De motor is nog altijd die 3.5 uit een Toyota Camry. In dit geval is deze voorzien van een mechanische compressor (net als de straatversie overigens) en is ‘ie gekieteld tot maar liefst 700 pk. Het gewicht daarentegen is slechts 860 kilogram.

De auto zal dus deelnemen aan de komende Pikes Peak-editie. De coureur die ‘m naar de top mag rijden is Tanner Foust. Je kent hem wet, dat is een oud-presentator van de Amerikaanse editie van Top Gear en professioneel coureur.

Er zijn veel concurrenten de komende editie., want naast Radford verwachten we ook heftige apparaten van Porsche, Ferrari, KTM en Radical, dus dat belooft een leuk evenement te worden.

Check hieronder de video van de 62-2, die iets lichter is gemaakt ZONDER een koetswerk. Ook leuk!:

