Video: Fiat 500 voegt als een bejaarde in op de autobahn

Het is maar goed dat er niemand met 300 km/u aankwam.

Langzaam invoegen is al niet slim, maar op een tweebaans autobahn in Duitsland is het helemaal vragen om problemen..

  Reinier zegt

    Er is geen minimum snelheid in Duitsland. Er was ook niks aan de hand. De aankomende auto heeft het gas niet eens hoeven los te laten. En die had natuurlijk al veel eerder opzij kunnen gaan. Fiatje had wat meer invoegstrook kunnen gebruiken.

