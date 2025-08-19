Video: Fiat 500 voegt als een bejaarde in op de autobahn

Het is maar goed dat er niemand met 300 km/u aankwam.
Langzaam invoegen is al niet slim, maar op een tweebaans autobahn in Duitsland is het helemaal vragen om problemen..
Bekijk ook deze video: En daarom is er een doorgetrokken streep!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Reacties
baardmijt zegt
Zie je wel, bloedlink. Daarom rijden we dus 100.
Roskampies zegt
Gebeurt ook in NL maar dan met 50kmh.
Snap dat langzame invoegen op een snelweg niet. Zit zelfs in de naam. Snel weg…
Reinier zegt
Er is geen minimum snelheid in Duitsland. Er was ook niks aan de hand. De aankomende auto heeft het gas niet eens hoeven los te laten. En die had natuurlijk al veel eerder opzij kunnen gaan. Fiatje had wat meer invoegstrook kunnen gebruiken.