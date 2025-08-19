Het kan dus toch! Elektrische 911 is geen zwaargewicht

Elektrische auto’s zwaar? Ja dat hoeft dus niet hè, kijk maar naar deze Porsche 911.

Meer dan 3.000 kg aan auto is niet zeldzaam voor een EV. Als autoliefhebber maakt het je toch een beetje somber. Enige rijdynamiek krijg je niet door een olifant van een auto te maken. Maar het kan dus anders.

Het Britse Everrati laat al een tijdje zien dat je een klassieker kunt elektrificeren, zonder de looks van de auto te verpesten. Nu hebben ze weer een nieuw project in vorm van de Everrati 911 (993), een elektrische restomod die allesbehalve een zwaargewicht is.

Enkele jaren geleden zagen we al een elektrische 964. Door de jaren heen kwamen er meerdere nieuwe projecten en dit keer is de 993 aan de beurt. Een gevoelige snaar voor puristen, want om nou uitgerekend de laatste luchtgekoelde 911 aan te pakken. Je hoeft in elk geval geen discussie over watergekoeld versus luchtgekoeld te hebben met deze Porsche.

Waar je naar kijkt is de 993 Founders Edition die in een oplage van negen stuks gebouwd wordt. Het design is geïnspireerd op de 993 Turbo S, maar dan minus te Turbo. Net als een elektrische Taycan Turbo of een Macan Turbo.

760 pk, maar nog steeds een 911

Onder de achterklep ligt een elektromotor die 760 pk en 810 Nm levert. En dat in een 993! De aandrijving gaat naar de achterwielen via een speciaal ontwikkelde differentieel, dat moet de analogere rijbeleving garanderen volgens het Britse autobedrijf.

Het mooiste? De auto weegt niet meer dan een originele 993. Dat is mogelijk dankzij een volledig carbonfiber koetswerk en slim geplaatste batterijen. Een 63 kWh-accu, verdeeld tussen de frunk en de motorruimte achterin, zorgt voor een actieradius van zo’n 320 kilometer. DC-snelladen tot 100 kW is mogelijk: van 20 naar 80 procent duurt ongeveer 25 minuten.

Prestaties Everrati 993

Cijfers liegen niet. De sprint naar 100 km/u doet de elektrische 993 van Everrati in zo’n 3,5 seconden en de 160 km/u wordt in 8 tellen gehaald. Daarmee is hij ruim sneller dan de eerder uitgebrachte 964-conversie. Dankzij zaken als regeneratief remmen, grotere remschijven en een setje nieuwe OEM+-onderdelen blijft het rijgedrag niet achter bij de brute power.

Looks: herkenbaar maar verfijnd

Visueel blijft Everrati dicht bij het origineel. LED-koplampen en -achterlichten verraden de modernisering, net als het ontbreken van uitlaatpijpen. Kopers kunnen kiezen uit een breed palet aan lakkleuren, variërend van klassieke Porsche-tinten tot volledig custom creaties.

Het interieur wordt voorzien van Recaro Sportster CS-stoelen, met achterin nog steeds een setje klapstoeltjes. Verder zien we een vijf-klokken-dashboard in retrostijl, bekleding in Alcantara en Bridge of Weir-leer, en Porsche’s eigen PCCM-infotainmentsysteem inclusief Apple CarPlay. Extra luxe komt in de vorm van een verbeterde airco, draadloze oplader en een high-end geluidssysteem.

Voor de liefhebbers met diepe zakken

Een prijskaartje heeft Everrati nog niet gecommuniceerd, maar denk richting de half miljoen euro inclusief belastingen. Leuk kenmerk: de eerste negen klanten van de Founders Edition mogen meedenken over de verdere ontwikkeling en details van hun auto.

Voor de vermogende Porsche-liefhebber die alles al heeft en iets nieuws wil proberen. Zo kun je de Everrati 993 misschien wel het beste omschrijven. (via Jalopnik)