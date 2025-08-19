De vakantierit plannen: mannenwerk of niet?

Even een gevoelige discussie beginnen. De vakantierit plannen. Iets voor de man, de vrouw of allebei?
In elke gezonde liefdesrelatie zijn de taken verdeeld. Vroeger was dat wat traditioneler. Vrouw in de keuken en met de stofzuiger in de hand en zo. U kent het wel. In deze huidige samenleving loopt het allemaal door elkaar, maar hoe zit dat met het plannen van de vakantierit?
Volgens een nieuw onderzoek van Wegenvignetten.nl is het stereotype anno 2025 nog altijd springlevend. Niet als het gaat om het plannen van de rit, maar wel voor het maken van de rit. Sterker nog: in ruim zes op de tien gevallen zit de man achter het stuur tijdens de vakantierit. Slechts één op de acht vakantiechauffeurs is vrouw.
Toch zijn er scheurtjes in het klassieke plaatje te zien. Bij twintigers blijkt de rolverdeling anders in elkaar te steken. Bij een derde van de jonge stellen wordt het stuur eerlijk gedeeld, terwijl in iets minder dan de helft van de gevallen de man nog steeds het grootste deel van de kilometers maakt. Maar zodra je de 30 passeert, zie je het oude patroon weer opduiken: de man rijdt. Pas bij 70-plussers is het vaker de vrouw die de enige bestuurder is.
Kinderen op de achterbank? Dan juist vaker de vrouw
Een interessante nuance: kinderen zijn niet de verklaring voor het feit dat mannen vaker rijden. Sterker nog, als er geen kinderen mee zijn, is de man nog nadrukkelijker de standaardchauffeur. Zodra er wél kinderen achterin zitten, blijkt het vaker de vrouw die de rol van bestuurder op zich neemt. Het traditionele beeld van moeder die de kroost vermaakt terwijl vaders strak doorrijdt, gaat dus niet meer helemaal op.
Zelfvertrouwen vs. controle
Die gewoonte komt deels voort uit gedragsverschillen. Vrouwen geven aan zich in het buitenland vaker onzeker te voelen achter het stuur, mede omdat commentaar van hun partner op hun rijstijl niet helpt. Hehe.
Mannen daarentegen zeggen graag de controle te willen houden onderweg. En laten we eerlijk zijn: voor veel mannen voelt de autorit zelf al een beetje als onderdeel van de vakantie. Een excuus om die extra kilometers zelf te maken.
De betere chauffeur? Niet per se
Toch betekent dat niet automatisch dat de man ook de betere chauffeur is. Verkeersdata laten al jaren zien dat mannen vaker betrokken zijn bij ernstige ongelukken. Ze rijden simpelweg meer, maar nemen óók vaker risico’s. Denk aan te hard rijden, minder pauzes nemen en lekker doorrammen terwijl vermoeidheid al lang de kop opsteekt.
De vakantierit blijft dus voorlopig vooral mannenwerk, al zijn er tekenen dat de nieuwe generatie het stuur vaker verdeelt. Hoe zit dat bij jullie thuis?
Reacties
Dutchdriftking zegt
Ach je weet hoe het gaat. Lekker geëmancipeerd, ‘ik heb geen man nodig’ maar zodra de navigatie het niet meer weet of er een band lek is hebben we de grootste paniek. Uiteraard is het bij ons thuis héél anders :P
lekkerlinksrijden zegt
Rijden in het buitenland is niets voor mijn vrouw, waarom weet ik niet maar over de grens wordt ze zenuwachtig, in Nederland rijdt ze bovengemiddeld goed. Ik vind het prima hoor, ik rij wel.
Joris24 zegt
Ik rij meestal simpelweg omdat het rijden mij makkelijker / natuurlijker af gaat en ik dus minder snel moe word en ook nog wat om me heen kan kijken. Als ik het beu bent neemt m’n vrouw het over. Wat valt er verder te verdelen qua plannen aan een vakantierit buiten overnachting(en)? Kleren in de koffer, deur dicht, google maps en FM aan en gaan. Ik heb laatst het thuiskomertje opgepomt, dat was wel vrij radicaal.
T16 zegt
Alle vignetten verzamelen en de juiste verplichte driehoeken, verbanddozen en andere Europese afwijkende regel
en wetgevingen.
Doorlopende reisverzekering afgesloten?
ANWB helpt, check ook de verzekeringen, dekkingen en bereidt het goed voor met een checklist (lijstjes).
https://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer
Ook even de nieuwe boetes doornemen en wegopbrekingen. Welke betaalkaarten voor de peages, hotels boeken onderweg etc.. Waar gunstig tanken, welke routes?
Ik zou dit niet op de automatische piloot aangaan tegenwoordig.
T16 zegt
De milieustickers!
https://www.anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/reisdocumenten/vignet
Joris24 zegt
Doorlopende reisverzekering hebben wij met werelddekking en duiken, kost nog geen 150 euro per jaar voor twee volwassenen dus waarom risico lopen die te vergeten als je elk jaar meerdere buitenlandreizen maakt. Driehoek en verbanddoos ligt altijd in de auto, net als meerdere hesjes, we wonen tegen de duitse grens en mede daarom rijden we ook altijd op allseasons met een sneeuwvlokje en zo’n groene umweltsticker.
Vignetten is even googelen, die koop je tegenwoordig toch ook binnen een paar minuten digitaal (Frankrijk mijd ik proactief). Dat zijn niet echt dingen die wij onderling verdelen, is meer wie er even zin en tijd voor heeft om ernaar te kijken. Zelfde met verkeersregels, dat is inderdaad ook iets waar je even doorheen scrolt en aan mekaar vertelt. Maar alles bijeen stelt het toch niet zo veel voor. En uitzoeken waar ik goedkoop kan tanken of wat boetes kosten, daar ga ik op vakantie niet aan… Benzine heb ik nodig en regels kun je al dan niet overtreden.
slowland zegt
Als vrachtwagenchauffeur rij ik al genoeg :P
Dus voor vakantieritten rijdt mijn vriendin vaak, vindt ze heerlijk, en dat geeft mij de kans om de omgeving eens goed te bekijken, en niet op de weg te letten.
Het is wel zo dat zij niet graag in het donker rijdt. Dan neem ik het over