De vakantierit plannen: mannenwerk of niet?

Even een gevoelige discussie beginnen. De vakantierit plannen. Iets voor de man, de vrouw of allebei?

In elke gezonde liefdesrelatie zijn de taken verdeeld. Vroeger was dat wat traditioneler. Vrouw in de keuken en met de stofzuiger in de hand en zo. U kent het wel. In deze huidige samenleving loopt het allemaal door elkaar, maar hoe zit dat met het plannen van de vakantierit?

Volgens een nieuw onderzoek van Wegenvignetten.nl is het stereotype anno 2025 nog altijd springlevend. Niet als het gaat om het plannen van de rit, maar wel voor het maken van de rit. Sterker nog: in ruim zes op de tien gevallen zit de man achter het stuur tijdens de vakantierit. Slechts één op de acht vakantiechauffeurs is vrouw.

Toch zijn er scheurtjes in het klassieke plaatje te zien. Bij twintigers blijkt de rolverdeling anders in elkaar te steken. Bij een derde van de jonge stellen wordt het stuur eerlijk gedeeld, terwijl in iets minder dan de helft van de gevallen de man nog steeds het grootste deel van de kilometers maakt. Maar zodra je de 30 passeert, zie je het oude patroon weer opduiken: de man rijdt. Pas bij 70-plussers is het vaker de vrouw die de enige bestuurder is.

Kinderen op de achterbank? Dan juist vaker de vrouw

Een interessante nuance: kinderen zijn niet de verklaring voor het feit dat mannen vaker rijden. Sterker nog, als er geen kinderen mee zijn, is de man nog nadrukkelijker de standaardchauffeur. Zodra er wél kinderen achterin zitten, blijkt het vaker de vrouw die de rol van bestuurder op zich neemt. Het traditionele beeld van moeder die de kroost vermaakt terwijl vaders strak doorrijdt, gaat dus niet meer helemaal op.

Zelfvertrouwen vs. controle

Die gewoonte komt deels voort uit gedragsverschillen. Vrouwen geven aan zich in het buitenland vaker onzeker te voelen achter het stuur, mede omdat commentaar van hun partner op hun rijstijl niet helpt. Hehe.

Mannen daarentegen zeggen graag de controle te willen houden onderweg. En laten we eerlijk zijn: voor veel mannen voelt de autorit zelf al een beetje als onderdeel van de vakantie. Een excuus om die extra kilometers zelf te maken.

De betere chauffeur? Niet per se

Toch betekent dat niet automatisch dat de man ook de betere chauffeur is. Verkeersdata laten al jaren zien dat mannen vaker betrokken zijn bij ernstige ongelukken. Ze rijden simpelweg meer, maar nemen óók vaker risico’s. Denk aan te hard rijden, minder pauzes nemen en lekker doorrammen terwijl vermoeidheid al lang de kop opsteekt.

De vakantierit blijft dus voorlopig vooral mannenwerk, al zijn er tekenen dat de nieuwe generatie het stuur vaker verdeelt. Hoe zit dat bij jullie thuis?

