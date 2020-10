Video - Fiat Punto vliegt uit bocht, ramt twee weggebruikers - Autoblog.nl

Zowel de Fiat Punto als een Ford Fiesta zijn rijp voor de sloop, nadat de Punto uit deze bocht vliegt.

Wat begint als een video van een Griekse automeeting, eindigt al snel in een ravage en vluchtende omstander. Zondag kwam er een groep autoliefhebbers net buiten Athene bijeen. Hier wilden ze praten over en kijken naar de voorbijkomende auto’s. Onderstaande clip begint dan ook aardig eenvoudig, met een Mazda MX-5 en een Peugeot 107/Citroën C1 die een bocht met gepaste snelheid afrijden.

Na een paar seconden zien we echter een Fiat Punto de bocht in knallen. Deze gaat duidelijker wat sneller dan de andere weggebruikers. Tijdens de bocht hoor je de banden kort gieren, gevolgd door een flinke klap. De Punto is namelijk met de linker voorkant vol tegen een Ford Fiesta geknald. Tijdens het ongeluk verliest de Punto een wiel en glijdt de auto door naar de nadere kant van de weg. Hier knalt de Italiaanse hatchback tegen een motor/scooter, waarbij de bestuurder en passagier van de tweewieler vliegen.

Deze twee staan gelukkig snel op en rennen vlug naar de Fiesta om hulp aan te bieden. De twee inzittenden van de Fiesta lijken oké te zijn, de inzittenden van de Punto overigens ook. Wat wel opvalt is dat een deel van de meetingbezoekers besluit in hun auto te stappen en weg te rijden, nadat de Punto uit de bocht vliegt.

Of dat de Punto-rijder stoer wilde doen voor de camera, of dat er iets anders aan de hand was, is niet duidelijk. Volgens de video zijn er geen zwaargewonden of doden gevallen. Wel zien we dat een van de Fiesta-inzittenden wonden aan zijn arm heeft. Volgens Proto Thema is de bewuste bocht een bekende plek voor autoliefhebbers en staan er iedere avond tientallen jongeren te kijken naar de passerende auto’s.

Headerfoto: Persplaatje van de Punto Evo.