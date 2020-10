Jaguar XF facelift brengt met name opgeknapt interieur - Autoblog.nl

De facelift van de Jaguar XF brengt een grondige update naar het interieur. Maar er valt nog meer nieuws te vertellen.

De Jaguar XF. Was die er ook nog hoor ik je denken. Ja, het model gaat al even mee en wat dat betreft komt deze facelift als geroepen. Zo ingrijpend als de F-Type facelift durfde Jaguar niet te gaan. Er zijn echter wel een aantal noemenswaardige updates aan het model doorgevoerd.

Interieur

De Jaguar XF facelift herken je aan de ietwat gewijzigde grille, koplampen en achterlichten. Het makkelijkste is door een blik in het interieur te werpen als je die kans hebt. De bestuurder heeft voortaan een digitaal instrumentarium. In het midden van de auto is een 11.4-inch glazen touchscreen geplaatst. De climate control bediening kan nog altijd apart worden geregeld met fysieke knoppen onder het grote scherm.

Jaguar XF facelift motoren

Ook qua techniek is er het één en ander nieuw. Jaguar introduceert een nieuwe MHEV diesel voor de XF facelift. Dit betreft een 204 pk 2.0-liter viercilinder motor. Het blok krijgt een zetje van de elektromotor wat goed is voor nog eens 24 pk.

Het aanbod van benzinemotoren bestaat eigenlijk uit één motor. Dat is de 2.0-liter viercilinder turbomotor. Je kunt kiezen voor 250 pk met achterwiel- of vierwielaandrijving. Of met 300 pk en dan heb je altijd vierwielaandrijving. Voorlopig ziet het motoren aanbod er zo uit. Dat betekent dus geen zescilinders, voor nu. Elke XF komt standaard met een achttraps automaat. Het voorlopig snelste model is die 300 pk benzinemotor met een XF sedan en vierwielaandrijving. Deze variant sprint in 5,8 seconden naar de honderd.

Nu te bestellen

De vernieuwde Jaguar XF is vanaf 13 oktober te bestellen. De verwachte Nederlandse prijs begint bij 60.950 euro. Voor de Jaguar XF is deze facelift de laatste halte naar het eindstation. De volgende generatie XF zal volledig elektrisch worden.