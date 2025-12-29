Dit verandert er in 2026 in het Nederlandse verkeer

Wat verandert er in ons straatbeeld na de jaarwisseling?

Het Nederlandse verkeer staat in 2026 opnieuw voor een aantal zichtbare veranderingen. Die zitten niet zozeer in veel compleet nieuwe verkeersregels, maar vooral in uitbreiding, aanscherping en handhaving van bestaand beleid. Van nieuwe milieuzones en aangepaste verkeersborden tot hogere boetes en grootschalig onderhoud aan wegen en bruggen: dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Milieuzones

Wie in 2026 een stad binnenrijdt, kan nieuwe verkeersborden en onderborden voor milieuzones tegenkomen. Het linkerbord hieronder is het oude bord, de rechter de nieuwe. Deze borden zijn landelijk gestandaardiseerd.

De onderborden moeten duidelijker maken welke voertuigen wel en niet welkom zijn in een bepaalde zone. Voorheen was er maar één bord (het linkerbord hieronder). De nieuwe onderborden (de twee rechterborden hieronder) tonen straks enkel de geweerde emissieklassen. Sta je erop, dan mag je er dus niet in.

Die kleurtjes hebben overigens geen specifieke betekenis. Ze komen enkel overeen met de milieuzones waar de auto zich in begeeft.

Nieuwe milieuzones

Daarnaast worden er vanaf 1 januari 2026 ook nieuwe zero-emissiezones uitgerold. De omgeving van Schiphol krijgt bijvoorbeeld een milieuzone, maar ook in Arnhem, Haarlem en Dordrecht moet je gaan opletten. De emissiezone van Den Haag wordt uitgebreid naar de kust.

Controle bijzondere bromfiets

Afgelopen jaar werd al bekend dat de bijzondere bromfiets een kenteken zou krijgen. Dit zijn elektrisch voertuigen die niet harder gaan dan 25 km/u met maximaal motorvermogen van 4 kW. Denk aan voertuigen zoals de BSO-bus en elektrische steps. Elektrische fietsen en fatbikes vallen niet onder deze regel. Anderen moeten wel een kenteken dragen en daar wordt vanaf 1 juli 2026 op gecontroleerd.

Verkeersboetes stijgen (opnieuw)

Zoals vrijwel elk jaar gaan ook in 2026 de verkeersboetes omhoog. De stijging volgt de inflatie en komt uit op ongeveer 3 tot 4 procent. Veelvoorkomende boetes zoals bellen achter het stuur of door rood rijden, worden op deze manier nog prijziger.

Wegwerkzaamheden

In 2026 trekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 5,6 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van snelwegen, bruggen en tunnels. Dat is hard nodig om achterstallig onderhoud weg te werken en storingen te voorkomen. Fijn, want daardoor rijden de wegen weer wat lekkerder. Maar vergeet niet dat de wegen ook even gesloten moeten zijn om die verbeteringen te realiseren.

