Video: gave supercars en hypercars racen in de Alpen - Autoblog.nl

Met exotische supercars of hypercars racen op een veilige landingsbaan in de pittoreske Alpen. What’s not to like?

Een Mercedes SLR McLaren Roadster tegen een Bugatti Veyron, een Pagani Zonda tegen een Koenigsegg, een paarse (!) Senna naast een Enzo. In onderstaande video van Automotive Mike net geen kwartier komt er een waar barrage aan cilinders en turbo’s voorbij. De dames en heren van de Supercar Owners Circle streken neer op een lege landingsbaan in de Alpen en lieten hun hypercars en supercars lekker de benen strekken.

Een van de meest opvallende races, is die tussen een Bugatti Chiron en een Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Voor de start maakt de Chiron het meeste geluid. Je hoort de auto grommen en sissen, de auto beweegt op en neer en is klaar voor de aanval. Bij het startsignaal schiet de witte Chiron dan ook supersnel weg en blijf je het gebulder van de W16 nog even horen. Tot de gele SVJ ineens in leven springt en de V12 begint in de toeren te klimmen. Die Chiron mag dan misschien het snelste zijn, het is de Lambo die de meeste indruk maakt.

Het zijn ook zeker niet alleen ‘standaard’ hypercars en supercars die we op de baan langs zien rijden. Zo staan er ergens aan het begin twee auto’s op de landingsbaan, die allebei duidelijk een Ferrari-badge hebben, maar verder (voor deze schrijver, dan) niet bijzonder bekend voorkomen. Het blijken twee zeldzame Ferrari 599 GTZ Nibbio Zagato’s te zijn, waarvan eentje zelfs een Spyder is.

Halverwege de video blijkt het niet alleen een feest voor de fans van moderne supercars te zijn, maar verschijnen er ook wat oudere auto’s. Zo staat er een Mercedes 300SL naast een cabrio Audi R8. De Merc is duidelijk geen standaard straatversie, toch blijken de modificaties niet genoeg te zijn om van de Audi te winnen.

Wil je meer zien van de Zwitserse activiteiten van de Supercar Owners Cirle? Bekijk dan deze foto’s gemaakt door Rowan. Ook de headerfoto van dit artikel komt van @Row1.