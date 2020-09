Officieel: Domenicali wordt nieuwe baas van de Formule 1 - Autoblog.nl

Met Stefano Domenicali als baas van de Formule 1 is Ferrari goed vertegenwoordigd in de top van de F1-organisatie.

Het hing deze week al in de lucht, maar nu is het officieel. Chase Carey stopt als CEO van de Formule 1. Per 1 januari is de man met krulsnor non-executive Chairman bij de Formule 1. Stefano Domenicali neemt zijn plek als CEO over en wordt tevens president.

Waarom Carey stopt is niet bekend, al heeft het volgens Autosport waarschijnlijk iets met zijn leeftijd te maken. De man is inmiddels 66 jaar oud. Dus dan begint het wel tijd te worden om het iets rustiger aan te doen. Hij zou vooral zijn binnengehaald om de Concorde Agreement te ondertekenen. Dat is inmiddels afgerond, dus kan Carey het in alle rust overdragen aan een nieuwkomer.

Domenicali werkte voorheen voor Ferrari, van 1991 tot begin 2014. De laatste zes jaar was hij daar Team Principal. De afgelopen jaren is hij bij Audi en Lamborghini actief geweest, bij laatstgenoemde is hij CEO. Dat betekent dat Lamborghini nu op zoek moet gaan naar een nieuwe eindbaas. Al schijnen hier sowieso nog wat zaken achter de schermen te spelen.

Over nieuwe Formule 1-baas Domenicali zegt Liberty Media President Greg Maffei dat hij een ‘rijke geschiedenis aan succes bij Scuderia Ferrari en binnen de auto-industrie bij Audi en Lamborghini brengt’. Zelf zegt Domenicali ‘blij’ te zijn dat hij bij de F1 gaat werken, ‘een sport die altijd onderdeel is geweest van mijn leven’. “Ik kijk er naar uit om te verbinden met de teams, promotors, sponsoren en de vele partners in de Formule 1, om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.”

Chase Carey blijft als non-executive Chairman verbonden bij de sport, om te adviseren en Domenicali te ondersteunen. Maffei zegt dankbaar te zijn voor het ‘fenomenale’ werk van Carey en dat de Formule 1 dankzij hem een ‘first-class commercial and sporting organization‘ is geworden.