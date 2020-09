Foto's: Supercar Owners Circle weekend Zwitserland - Autoblog.nl

De Supercar Owners Circle is één van de grootste supercarclubs ter wereld, en hun leden lieten eens zien wat dat betekent in Zwitserland.

We kennen Zwitserland al als een land met vele rijkdom en dure auto’s. Maar je moet altijd baas boven baas hebben. Zo veel rollend geld zal zelfs in Zwitserland imposant zijn.

Supercar Owners Circle

Zwitserland kreeg namelijk de Supercar Owners Circle op bezoek. Deze club bestaat uit leden die grote en dure autocollecties bezitten. Zij hadden een bijeenkomst in Gstaad, Zwitserland en het dure materieel mocht gewoon mee. Het leverde bijzondere spektakels op.

Voor elk wat wils

Je kunt kieskeurig zijn in wat je wel of niet mooi vindt, maar er was vast wel iets te vinden wat je bevalt. We zien de auto’s waarvan je er wel minstens eentje verwacht op dergelijke events, zoals de Bugatti Chiron, Porsche Carrera GT, Ferrari Enzo, F50 en F40 et cetera. En het hele exclusieve spul, bijvoorbeeld meerdere Pagani Huayra‘s, een Koenigsegg Regera en meerdere Agera‘s, one-off Pagani Zonda’s en de nieuwe Rimac C_Two. Fijnproevers kunnen zich wellicht vinden in een klassieke Porsche 911, Aston Martin DBR1 of DB5 of zelfs een heuse Ferrari 250 SWB. Ook een 599 Zagato Nibbio Spyder en de nieuwe vreemde Giugiaro-supercar is te zien.

Het mooie aan deze bijeenkomst: het was niet de bedoeling om de auto’s ergens te parkeren en kwijl van fans op te vangen. Nee, de meeste kwamen om te rijden. En dat deden ze ook, op de mooie bergpassen rond Gstaad en in de rest van Zwitserland. Zoals gezegd, rollen geld dus. Het is mooi om te zien dat er ook nog echt gereden wordt met dure verzamelaarsauto’s.

Met dank aan Rowan (@row1) voor de foto’s!