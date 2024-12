Video: Haagse politie rukt massaal uit voor Ford Ka

Waren er echt zoveel dienstauto’s nodig om het Kaatje te stoppen?

Wie niet snel is, moet slim zijn. Wanneer je met een Ford Ka in een politieachtervolging belandt, zul je slinkse trucjes tevoorschijn moeten halen. De Ka houdt het best lang vol, totdat een agent er klaar mee is.

De politie ging achter het kleine Fordje aan omdat de bestuurder bij een ongeval was weggereden. Daarnaast vermoedde de politie dat de bestuurder onder invloed was. Verschillende eenheden werden opgeroepen om de bestuurder te stoppen. We tellen op z’n minst vier dienstauto’s. Uiteindelijk lukt het een agent om de Ka te stoppen dankzij een pit manoeuvre.

Fotocredit: Verkeerspolitie Den Haag