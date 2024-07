Kopen Nederlanders nou Chinese auto’s of niet?

Willen Nederlanders wel een Chinese auto? Of krijgen de nieuwe merken geen voet aan de grond?

De Chinezen komen eraan! Vroeg of laat gaat de hele wereld in een Chinese EV rijden. Dat weet jij, dat weet ondergetekende en dat weten de beste poffertjebakkers van Noord-Nederland ook. In een relatief korte tijd werd de markt overspoeld met Chinese EV’s van allerlei pluimage.

Chinese auto in Nederland

We zijn nu een paar jaar verder en het is de hoogste tijd om de balans op te maken. Zitten wij Nederlanders op een Chinese EV te wachten of niet? De verkoopcijfers van juni 2024 zijn bekend! De verkopen van dit jaar blijven vooralsnog een beetje achter op die van dezelfde periode van vorig jaar (wat ook al geen topjaar was, overigens).

Maar nu gaan we vooral eventjes kijken naar de Chinese auto’s in Nederland! We gaan ze allemaal met je doornemen:

JAC

0 exemplaren

Niemand wil een JAC hebben dit jaar. Dat is vreemd, want ze maken een volstrekt anonieme elektrische crossover voor weinig geld (30.650 euro). Je zou denken dat Henk & Ingrid met de slaapzakken voor de JAC-dealer staan te wachten, maar nee hoor.

Voyah

12 exemplaren

Ja, dit merk bestaat. Wist jij dat al? @Loek in elk geval wel. Ze maken drie modellen, waarvan er twee verkocht zijn in Nederland. De ‘Free’ en de ‘Dream’. Daar komt binnenkort de Voyah Passion bij. Dat je het even weet.

Hongqi

32 exemplaren

Ergens is dit wel een tof ding van Hongqi (de enige auto die ze verkopen). Een soort blatante Range Rover-interpretatie. Kitscheriger dan een Escalade, maar omdat de Hongqi E-HS9 zichzelf niet zo serieus neemt, is het geinig. Behalve dan dat het kreng 90 mille kost.

Lotus

109 exemplaren

MAAR LOTUS IS BRITS!!! Ja, klopt. Het merk Lotus is Brits. Het is echter dat er maar zeven mensen een Emira hebben gekocht en maar liefst 90 man een Eletre! 90! In totaal verkocht Lotus 106 auto’s. Iemand die goed meetelt zal opvallen dat er 9 exemplaren ‘missen’, dat zijn allemaal Emeya’s, ook niet echt zuiver Britse auto’s.

Nio

137 exemplaren

Dit Chinese merk maakt, eh, ja, ook elektrische auto’s die heel erg veel op andere Chinese elektrische auto’s lijken. Wel onderscheidt Nio zich met twee dingen. Ze hebben een accuwisselstation en ze maken een toffe elektrische stationwagon.

Aiways

150 exemplaren

Ja, Aiways, die had je ook nog. Afgelopen halfjaar hebben ze toch 150 auto’s verkocht. Knap, hoor. Het zijn allemaal U5’s, een medium elektrisch crossover-dinges-geval.

Smart

364 exemplaren

Maar Smart is toch een Zwitsers-Duitse combinatie? Nou ja, vroeger wel (Swatch Mercedes ART). De ForTwo en ForFour zijn dit jaar niet verkocht (ook al uit productie), maar de #1 (203 stuks) en #3 (161) zijn wel verkocht. De compacte elektrische crossovers deden het niet verkeerd.

Zeekr

384 exemplaren

Zeekr is het sportieve luxemerk van Geely. Voor mensen die geen Volvo, Lotus of Polestar wensen. Op het Rokin staat een grote winkel waar je kunt gluren naar die slagschepen. In Nederland is de 001 met 255 exemplaren het populairst. De ‘X’ volgt met 129 stuks.

XPeng

462 exemplaren

Yup, Xpeng, dat merk bestaat ook. Ze verkocht 462 auto’s. De ‘G9’ is verreweg het meest populair met 469 exemplaren. Van de P7 gingen er 32 op geel kenteken.

MG

932 exemplaren

Nu komen we bij de hardlopers. MG klinkt heel erg Brits (het staat voor Morris Garages). Het is al een tijdje in Chinese handen en tegenwoordig bouwen ze prima middenklassers. Ze zijn niet allemaal elektrisch, trouwens. Ook PHEV’s verkopen ze hier. Genieten!

Polestar

948 exemplaren

Polestar is officieel een Zweeds merk, maar ze bouwen hun waar in China. De Polestar 2 is verreweg het meest populaire model (929 stuks), tegen 18 maal de Polestar 3.

BYD

1.193 exemplaren

Het bijzondere aan BYD is dat ze een heel breed gamma hebben. De Atto3 (een medium elektrische crossover, jazeker) is met 715 stuks het populairst.

Lynk & Co

1.370 exemplaren

Bij Lynck & Co komt al het succes van één model, de 01. Dit zijn allemaal PHEV’s, geen volledig elektrische vehikels. Hoofdredacteur @michaelras mist zijn exemplaar nog elke dag.

Volvo

17.809 exemplaren

Deze is natuurlijk heel erg flauw. Ondanks de Chinese eigenaren is Volvo gewoon Zweeds. Wel is hun absolute hardloper, de EX30, een auto die in China van de band rolt.

Ergo” wij nederlanders lusten best Chinees, zolang het maar een beetje aangepast is aan de NL-markt. Dus voor de merken die nog niet scoren, gooi er een dampende bak bami met zo’n plak droge ham op en serveer met weeïge tomatensoep. Zijn die auto’s weg voordat je het weet.