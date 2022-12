Video: je leaseauto tunen, wat is er mogelijk?

Je leaseauto pimpen om net wat anders voor de dag te komen. Hoe zit dat eigenlijk?

Het hebben van een leaseauto brengt een aantal voordelen met zich mee. Het is (vaak) een nieuwe auto, je hebt moderne snufjes aan boord en het rijdt prettig. Maar met jou zijn er duizenden andere leaserijders op de weg. Als je om je heen kijkt is het soms maar een saaie bedoening. De zoveelste grijze of zwarte Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 of Polestar 2. Dat moet leuker kunnen!

Leaseauto tunen

Met een eigen auto is het simpel. Jij bent de baas, dus wat je gaat verbouwen aan je trouwe vierwieler is aan jou. Met een leaseauto steekt dat iets anders in elkaar. Mag je überhaupt wel je leaseauto tunen? Het antwoord is niet automatisch nee. Sommige zaken kunnen in overleg met de leasemaatschappij.

Mobility Service is fan van leuk autorijden en begrijpt dat je origineel voor de dag wil komen. Men beweegt dan ook graag mee in het personaliseren van je leaseauto. Uiteraard gaat alles in overleg, maar er zijn zeker een aantal dingen mogelijk.

Het voordeel van achteraf zaken aanpassen aan de auto is dat het geen effect heeft op je bijtelling. Daardoor kan het ook lonen door bewust de auto wat ‘kaler’ te bestellen om deze vervolgens achteraf te modificeren. Denk aan het zwart maken van chrome details, het tinten van glas of de velgen in een andere kleur spuiten.

Arjen Bergman van Mobility Service legt aan Wouter uit wat er zoal mogelijk is als het gaat om het pimpen van je leaseauto.