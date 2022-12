Schrikken! Deze BMW XM in Amsterdam

Een confronterend ding, deze BMW XM op de Masters Expo in Amsterdam.

Als je dit weekend nog zin hebt in een feestje én je hebt nog ergens een glitterpak liggen. Trek het aan en ga richting Amsterdam. Van 8 tot en met 12 december is namelijk de Masters Expo in de Amsterdam RAI. Je weet wel, dat decadente fuifje voorheen bekend als Masters of Lxry en Miljonair Fair.

Naast boten, drank, horloges en ander speelgoed is er ook wat te beleven op autogebied. BMW staat er met de XM. Het zal voor de aanwezigen van de Masters Expo een eerste confrontatie zijn met de kakelverse plug-in hybride super SUV van BMW M.

De XM is de eerste SUV, geheel door BMW M ontwikkeld. Het sportieve submerk van de Duitse autofabrikant bestaat 50 jaar en dat vieren ze onder meer met de introductie van de XM. Het is echt een gevaarte, want er staat 5,11 meter aan auto. Nederland is dan ook helemaal niet de doelgroep voor deze machine. China, het Midden-Oosten, Amerika. Daar moet dit model het straks goed gaan doen.

Onze lokale fotoslaaf heeft op de Masters Expo een paar kiekjes geschoten van de nieuwe BMW XM. Na drie foto’s kreeg hij spontaan een beroerte, vandaar dat de kwaliteit niet optimaal is.

De BMW XM is behoorlijk uitgesproken, daarmee is de Masters Expo eigenlijk een zeer geschikte locatie voor deze auto. Deze SUV combineert een twin-turbo V8 met een elektromotor, tezamen goed voor een systeemvermogen van 653 pk en 800 Nm koppel. Heel indrukwekkend is het nu ook weer niet, Mercedes-AMG heeft bijvoorbeeld met een 802 pk / 1.450 Nm koppel Mercedes-AMG S 63 E Performance veel krachtigere PHEVs in huis.